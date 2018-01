Pese a no estar listo, Hyperloop One ya tiene app para planificar viajes

Aunque todos los proyectos que involucran el transporte a través de trenes supersónicos -más conocidos como hyperloop - están recién en fases preliminares de pruebas para comenzar a desarrollar este tipo de tecnología, las empresas de la industria no escatiman en tiempo ni recursos para ser los primeros en trasladar a sus pasajeros en cápsulas a más de 1.200 km/h a través de tubos de vacío.



Por lo mismo, Hyperloop One, la firma cuyo presidente y mayor accionista es el multimillonario dueño de Virgin, Richard Branson, se adelantó a The Boring Company de Elon Musk y lanzó su propia aplicación para que los pasajeros reserven y planifiquen sus viajes.



La aplicación fue creada con la empresa de mapas y navegación Here Technologies y permitirá calcular las distancias, reservar el tipo de cápsula que desee el pasajero y además saber a qué hora podría llegar a su destino final.

