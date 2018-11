Peugeot desarrolla una nueva edición de Tech Drive 

Desde el próximo lunes 5 hasta el domingo 11 inclusive, en la comodidad del Blue Box Peugeot de Portones Shopping, de 9 a 18 horas, la marca desarrolla una nueva edición de Tech Drive.



Una excelente oportunidad para probar la gama Peugeot y descubrir las nuevas tecnologías, equipamientos y diseño de su última generación de vehículos y de aprovechar la financiación a Tasa Cero de Santander (hasta el 50% en 48 cuotas) a la vez que tener en 24 horas la tasación de su vehículo usado.



En el cómodo espacio del Blue Box y disfrutando de un café ILLY se podrán probar las cajas automáticas de las diferentes versiones de 208, 2008 y el multipremiado 3008 y conocer el funcionamiento del Active City Brake y otras ayudas a la conducción que han puesto a la marca a la vanguardia del concepto movilidad.



Vivir la experiencia de un 3008 que no solo se estaciona solo con su Park Assist sino también el Cruise Control con función Stop, el Alerta de Cambio Involuntario de carril, y otras que podrá ver en pantalla o con lentes de realidad virtual.



También Peugeot pondrá en el Blue Box su último lanzamiento de la gama 308, en versión GT de 225 HP y caja automática de ocho cambios. Y, por qué no, probar los motores 1.2 turbo Pure Tech ganadores durante los últimos cuatro años seguidos del Best Engine of the Year, el premio mundial al mejor motor en su categoría.



La semana de Tech Drive Peugeot no solo es la ocasión de acercarte al mundo de las pantallas táctiles con Android Auto y Car Play funcionando con Google Maps y Waze en toda la gama de la marca sino también, la oportunidad de acceder a un Peugeot 0km, con la financiación del Banco Santander.