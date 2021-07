Peugeot regresó al mundo de las pick-ups con la nueva Landtrek

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Lla nueva Peugeot Landtrek presenta todos los reconocidos atributos de la marca del león. "El diseño exterior e interior, la versatilidad para el trabajo y la carga, el equipamiento y el confort del andar, son sus puntos altos que la destacan en la categoría", afirmó José Luis Donagaray, director de Marketing de Peugeot Uruguay.



En constante evolución, este segmento vende anualmente más 2,4 millones de unidades, más de 400 mil de ellas en Latinoamérica. Y para volver a competir en el segmento, Peugeot ha desarrollado Landtrek, un vehículo que ha incorporado los últimos avances de la ingeniería de la marca francesa. En esta primera etapa la pick up llega desde China.



"Las dimensiones de la caja (una de las mayores de la categoría), una innovadora modularidad de asientos, un confort y seguridad digno de un SUV, su capacidad de remolque, sus innovaciones tecnológicas con capacidades reales de superar los más diversos obstáculos y la robustez a toda prueba", destacó Donagaray.



Esta nueva pick-up se ofrecerá con cabina doble, así como con motorizaciones gasolina o diesel.



El diseño exterior de la nueva Peugeot Landtrek sobresale con una fuerte personalidad, incorporando múltiples códigos representativos de la marca: parrilla vertical que da la bienvenida al león en su centro y firmas Led verticales, según la versión.



Sus dimensiones reafirman su pertenencia al segmento de pick-ups medianas: 5.33 mts de longitud y 1.92 mts de ancho, con una capacidad de carga mayor a 1 tonelada y con capacidad de arrastre de 3 toneladas. Su aptitud de vadeo se expresa en un generoso despeje al suelo, así como destacados valores en el ángulo de ataque y de salida.



Inspirada en otros modelos de la marca, el estilo de las ruedas de aluminio fue optimizado a fin de garantizar una excelente robustez en uso intensivo, sin sacrificar confort ni placer de conducir.



Em su interior, la pick up ha sido objeto de una gran atención al detalle, retomando múltiples equipamientos presentes en otros modelos de la marca Peugeot, otorgando un confort y seguridad único sin importar las condiciones del camino o de carga en el vehículo.



La nueva Peugeot Landtrek dispone de equipamientos tecnológicos de última generación al nivel de las SUV de la marca, como pantalla táctil de 10” HD compatible con Apple CarPlay /Android Auto y disco duro de 10 GB.

Además, cuenta con un innovador sistema de visión panorámica 360° todoterreno basada en cámaras periféricas e incluso una visión 3D para facilitar de manera inédita la detección de obstáculos o el paso por caminos estrechos.



El espacio y modularidad muestras características únicas. Los asientos traseros pueden rebatirse 60/40 o incluso un 100% logrando una carga útil de hasta 100 Kg.



"La nueva Peugeot Landtrek fue concebida para ofrecer la más alta seguridad a sus ocupantes, y va a tener los equipamientos más importantes del segmento, entre ellos el Hill Descent Control (que permite mantener el vehículo a muy baja velocidad y concentrarse únicamente en la dirección, aportando control y seguridad en pendientes extrema, el Trailer Swing Control (asistencia de remolque) con un ESP que reacciona automáticamente a movimientos inesperados del remolque y seis airbags, entre tantos otros sistemas", señaló Donagaray..



En esta primera fase de lanzamiento, Peugeot Landtrek cuenta con motorizaciones nafta y/o diésel, tracción 4 x4 y 4x2.



En la versión nafta, está equipado con un motor 2.4L turbocargado con 210 hp y 320 Nm de torque. El motor diésel es de 1.9L turbocargado con 150 hp y 350 Nm de torque.



Estas motorizaciones se asociarán en ambos casos a una caja mecánica Getrag de seis velocidades. Para las versiones 4x4, se pueden seleccionar tres modos de tracción: 4x2 con tracción 100% en ruedas traseras; 4H (4 High speed): para uso todo terreno estándar; y 4L (4 Low speed), que gracias a un reductor de 2.7:1, el torque a velocidad reducida es aumentado para mejorar la adherencia en terrenos difíciles o para subir pendientes complicadas.



Precios, personas físicas, desde US$ 45.181 (Landtrek Active 4x2 Nafta) hasta U$S 85.681 (Landtrek Action 4X4 Diésel).



Los precios del lesasing empresas se ubican entre US$ 27.990 (Landtrek Active 4x2 Nafta) y US$ 44.000(Landtrek Action 4X4 Diésel).