Plantilla del Manchester City es la más cara de la historia

El balance realizado por el observatorio deportivo CIES tras el cierre de fichajes en el mercado europeo deja al Manchester City lejos de cualquiera de sus rivales.

En su último estudio, el organismo asegura que "ningún club en la historia del fútbol ha gastado tanto dinero en su plantilla", esto a causa de los más de US$ 1.708 millones desembolsados por los citizens para armar un equipo plagado de contratos millonarios y con recientes fichajes como el de Aymeric Laporte por más de US$ 79,8 millones.

Los otros dos equipos que más se acercan son el Paris Saint Germain, con US$ 988 millones, y el Manchester United, con US$ 917 millones, dejando a otros grandes europeos como el Barcelona (US$ 890 millones) y el Chelsea (US$ 727 millones) más atrás.