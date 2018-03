Plataforma de criptomonedas ofrece recompensa por atrapar a hackers

Binance, una de las principales bolsas para el intercambio de monedas virtuales, realizó una tentadora oferta este fin de semana, para terminar con los hackeos en su portal: ofreció US$ 250 mil a quien identifique a los que atacaron sus operaciones sin éxito, el pasado miércoles 7 de marzo.



Los responsables de la firma finalmente se cansaron de lo que catalogaron como un "esfuerzo organizado y de gran escala", por lo que, además de esta recompensa en particular, se decidió reservar US$ 10 millones en criptomonedas para futuras recompensas, en el caso de que estos hackeos continúen ocurriendo.



Sin embargo, pese a este tipo de situaciones de inseguridad que pueden enfrentar algunas de las plataformas de intercambio, la fiebre del bitcoin aún no se acaba. Es por esto que para ayudar a los inversionistas que busquen la mejorar alternativa para ingresar al mercado de las criptomonedas, Thomson Reuters realizará un seguimiento de la confianza del mercado en torno a esta divisa.



Se tratará de una nueva versión de sus Índices MarketPsych, el que revisará más de 400 portales web, la mayoría de ellos especializados en criptomonedas, para medir la confianza de los mercados en torno al futuro de la popular divisa.