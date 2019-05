La plataforma que revoluciona la industria de viajes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El empuje actual de la industria del viaje crece en todo el mundo y Uruguay no es la excepción. En números, el sector global de Viajes y Turismo aumentó 3.9%, al contribuir con una cifra récord de US$ 8.8 billones y generar 319 millones de trabajos a la economía de todo el planeta en 2018. Por octavo año consecutivo, este resultado fue superior a la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial. Así lo reveló un estudio del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en ingles), en conjunto con Oxford Economics.



“En todas partes del mundo donde el poder adquisitivo crece aparece el viaje dentro del share de billetera”, resaltó el vicepresidente de Advanced Technical Support de Sabre y gerente general de la sucursal de Uruguay, Guillermo Prosper, quien responsabilizó por el avance del segmento, en gran medida a Asia.



Frente a este contexto, no es extraño que Sabre, la empresa global líder en soluciones tecnológicas para la industria de viajes y turismo, continúe expandiéndose. La firma estadounidense se instaló en 2004 en el país con una operación de unas 120 personas y hoy, 15 años después, cuenta con 940 personas que desempeñan más de 200 roles de diversa naturaleza.



A su vez, desde 2017 la oficina de Uruguay – ubicada en Zonamerica- es la sede comercial regional para América Latina y el Caribe. En la actualidad, la operación de Uruguay representa el 10% de la dotación total de recursos humanos que tiene la empresa en el mundo.



Grosso modo, se trata de una tecnológica que desarrolla y opera software para la industria del viaje. Quizá esto puede resultar lejano para muchas personas, sin embargo, su uso es más común de lo que uno se imagina. “Cuando hacés una búsqueda de vuelos en Despegar o Expedia, por ejemplo, los resultados que se despliegan los obtenés de uno de nuestros sistemas, una plataforma global de contenido de viajes. Y es que su sistema se conecta con el nuestro y le muestra las opciones disponibles. Nuestra tecnología también permite llevar a cabo otras funciones de la industria, como hacer check-in en un aeropuerto, o en un hotel”, graficó Prosper.

Herencia de inmigrantes La herencia de inmigrantes hace que Uruguay sea un país en el que abunden idiomas. Es sencillo conseguir a personal que maneje inglés y además otra lengua extranjera como francés, alemán e italiano, entre otros. “Esto es una fortaleza grande”, remarcó el vicepresidente de Advanced Technical Support, Guillermo Prosper.



Resaltó además la fácil integración intercultural que tenemos con otras regiones. “Los idiomas están, pero son la punta del iceberg. Nuestra herencia cultural europea nos hace muy adaptables cuando nos ponemos a trabajar con el resto del mundo”, sostuvo.



Para hacer frente a la pujante demanda, desde Sabre saben que tienen por delante importantes retos. El rubro se vuelve cada vez “más desafiante e hipercompetitivo”, por lo que deben aggionarse continuamente para mantener su liderazgo.



“Tenemos la oportunidad de mirar la industria y no solo pensar en cómo le permitimos a nuestros clientes – aerolíneas, hoteles, agencias de viajes – vender lo que venden, sino que con nuestra tecnología puedan agregar componentes a ese carrito de compras”, contó el ejecutivo. En este punto, comentó que existen un montón de elementos que engloban un viaje que se pueden sumar a la bolsa de consumo para solucionarles todos los aspectos a los viajeros tal como tickets para el teatro, entradas para un partido de fútbol, entre otros.



Para ello, están en plena transformación de la infraestructura tecnológica. A nivel global, están migrando a sistemas operativos que funcionan en la nube. El proceso comenzó hace un par de años y aún les falta poco más de la mitad del camino por transitar. “Es un proyecto que lleva tiempo, porque requiere de mucho cuidado, ya que por minuto nuestro sistema procesa 1.3 millones de transacciones. Es como cirugía a corazón abierto, hay que tener mucho cuidado de no romper nada”, describió Prosper.



Si el sistema se detiene, agregó, no se puede hacer check in en un avión, reservas ni emitir boletos, por lo que se debe cambiar pieza por pieza para no afectar al sistema.

Guillermo Prosper, gerente general de Sabre en Uruguay. L. Maine

la firma Expansión local de Sabre

La evolución de Sabre en el país responde a que arribó como una propuesta experimental, pero se encontró con atributos que motivaron su expansión: estabilidad política, económica y legal. En ese contexto, el atractivo de enmarcarse en zonas francas sumó a su favor.



En el proceso, descubrió una capacidad intelectual y talento de primer nivel, lo que permitió incorporar cada vez más roles, funciones y actividades a la operación de Montevideo.



Prosper refutó la idea de que no existe sustancial talento: “Podemos desempeñarnos en el más alto nivel, a veces pensamos que no competimos con alemanes o estadounidense, pero cuando queremos somos igualmente buenos”. Y agregó que una de las mayores satisfacciones es descubrir que las condiciones están y existe la capacidad.



Reconoció que quizá no abundan personas con formación en las habilidades duras que se requieren para desempeñarse en Sabre como sí ocurre con otras ciudades en las que operan, pero su estrategia ha sido encontrar el personal con el perfil correcto –con cierta base, por supuesto- y encargarse de capacitarlo.



Su foco en este punto es tal que los primeros meses dentro de la firma son de entrenamiento. A su vez, tienen un programa para financiar estudios de grado y posgrado, con el que este año patrocinaron a 26 personas por un total de US$ 65.000.



“Se han hecho cosas increíbles desde acá, lo que demuestra es que están las capacidades dadas en Montevideo para hacer trabajos de la más alta calidad a nivel mundial”.