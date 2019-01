Polera del Napoli de Diego Maradona supera los US$ 13.000 en subasta

De un lote de 222 artículos relacionados con el deporte, una polera del Napoli de Diego Maradona fue el que se vendió por el mayor monto en una subasta realizada el jueves en Turín.



En más de US$ 13.000 fue adjudicada esta polera de color rojo y un número 9, en vez del tradicional 10 de Maradona. El argentino usó esa camiseta en un partido en Pisa por la 21ª jornada del campeonato italiano 1990-1991, la última que disputó Maradona con el equipo.



Otra de sus poleras del Napoli, pero del tradicional celeste y con el 10 en la espalda, se vendió por más de US$ 7.000.



No solo se subastaron objetos relacionados con el fútbol, sino que también con otros deportes, como un maillot del ciclista belga Eddy Merckx en el Giro de 1967 o la camiseta del capitán de los All Blacks, Richie McCaw.