Ponen a prueba la calidad y resistencia de la Land Rover New Defender

El encuentro organizado por el Grupo Gildemeister, se realizó en el Hotel de Campo La Baguala y se dividió en dos días, con cuatro grupos reducidos de clientes y periodistas, de modo tal de poder cumplir con todos los cuidados sanitarios necesarios en este contexto.



Un día lluvioso y otro soleado fueron el marco ideal para poner a prueba a la camioneta, que se desenvolvió con total soltura y enorme prestancia en un circuito especialmente montado y donde no faltaban terrenos rocosos, pendientes, una cañada repleta de barro, suelo arenoso y también terreno agreste e irregular.



Martín Oyarzún, gerente general del Grupo Gildemeister en Uruguay, dio la bienvenida a los invitados y destacó que la New Defender es un modelo que generó gran interés por parte de los clientes desde su lanzamiento a mitad de año. Además, dijo que poner a prueba la capacidad off-road de la camioneta permite dimensionar realmente la doble condición del vehículo, que se desempeña a la perfección como opción de alta gama en la ciudad y en la ruta, pero que también responde sin problemas cuando enfrenta contextos desafiantes como vehículo utilitario.



Luego, y antes de salir al circuito, Diego García, líder de Soporte Técnico de Gildemeister, explicó a los presentes con qué capacidades cuenta la New Defender y qué tipo de respuesta se puede esperar del vehículo al ponerlo a prueba. Así, algunos de los datos más sorprendentes para los invitados fue la capacidad de vadeo de casi un metro, la tecnología todoterreno que optimiza la tracción, el asistente de pendientes, la capacidad de carga y también el innovador sistema de información y entretenimiento que se puede encontrar una vez a bordo.



Más tarde, llegó la hora de conducir y comprobar en el terreno todo lo dicho sobre este modelo. Tanto clientes como periodistas fueron probando a su turno a la New Defender, acompañados por los guías de manejo de Gildemeister que explicaban cómo lograr la mejor respuesta del vehículo. Y en las pendientes, en el terreno rocoso, en la cañada o donde fuera, la camioneta respondió, robando sonrisas y halagos de los presentes, y hasta algún que otro aplauso al superar los distintos desafíos que se fueron presentando en estas dos jornadas de prueba.