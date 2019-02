Ponen a la venta la casa donde creció Donald Trump

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras haber sido convertida en un hospedaje de Airbnb a US$ 700 la noche, la casa en la que vivía Donald Trump de pequeño acaba de ser puesta en el mercado nuevamente.



Ubicada en el vecindario de Jamaica Estates, en Queens, la vivienda había sido comprada por el agente inmobiliario Michael Davis por cerca de US$ 1,65 millones en 2016, poco después de que Trump ganara la elección presidencial.



Su idea era ofrecer a los turistas la posibilidad de pernoctar en el mismo sitio donde un día durmió el "bebé Trump"; sin embargo, el negocio no prosperó.



Ahora la casa de cinco habitaciones se vende en US$ 2,9 millones