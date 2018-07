Precio de gorras de campaña de Trump se duplicaría por guerra comercial

La empresa californiana que vende réplicas de las gorras con el lema de la anterior campaña del presidente Donald Trump, “Make America Great Again” (“Haz a Estados Unidos grandioso otra vez”, MAGA, por sus siglas en inglés), advirtió que el precio de ese producto puede incrementarse hasta el doble, debido a la guerra comercial entre el país y China.



David Lassoff, director de IncredibleGifts, dijo a ABC News que los precios de las gorras MAGA, que generalmente son vendidas por un precio entre US$ 9 y US$ 12 dólares, podrían llegar hasta los US$ 20 si dejaran de ser manufacturadas en China y se empiezan a producir en Estados Unidos.



IncredibleGifts se beneficia de la manufactura barata en China, pero podría verse obligada a abandonarla ante la guerra de aranceles e impuestos iniciada entre los gobiernos chino y estadounidense.



"Puede haber una cantidad limitada de gorras en el futuro. Estamos intentando asegurarnos de tener suficientes en stock ahora, así que si las cosas cambian, estamos preparados", manifestó Lassoff, quien señaló que la gorra es el artículo más vendido de su sitio web con cientos de miles compradas.



El pasado 10 de julio, Estados Unidos anunció nuevos aranceles a productos chinos, con los que recaudará US$ 200.000 millones al año y el gobierno de China replicó que habría contramedidas.