Precios de las entradas para el Mundial de Rusia cuestan 69% más que en 2006 

Por los cielos. Así estarán los precios promedio de las entradas para asistir a la fase final del Mundial de Rusia. De hecho, según un estudio de Simon-Kucher, los precios se han incrementado desde la edición de Alemania 2006 y acumulan un alza de 69%.



Para el partido inaugural los precios de los asientos variarán entre los 179 euros (US$ 211) en la categoría 3, y 447 euros (US$ 527) en la categoría 1, la más cara. Ello representa un aumento de más del doble que los demás partidos de la fase de grupos. Entre tanto, para la categoría 2 o intermedia, las entradas tienen un valor de 317 euros (US$ 374). Los hinchas locales tienen un beneficio: el acceso a la categoría 4 por 45 euros (US$ 53).



Los precios subirán conforme avance la cita mundialista. Así, en la final, los asientos más baratos alcanzarán los 370 euros (US$ 437) y los mejores, 894 euros (US$ 1.055).