Precios de iPhone se reducen en China tras advertencia de ventas de Apple

Varias minoristas chinas de artículos electrónicos, incluyendo a Suning, respaldada por Alibaba, y a JD.com, redujeron los precios de los iPhones esta semana después de que Apple atribuyó una inusual advertencia sobre ingresos a las bajas ventas del teléfono avanzado en el país.



Los descuentos, de hasta US$118 por el recientemente lanzado iPhone XR de 64 GB, son la más reciente señal de que las débiles ventas de Apple en China durante la temporada de fiestas de fin de año podrían haberse extendido al trimestre actual.



Los recortes de precios de los iPhone por parte de minoristas chinas comenzaron a mediados de esta semana y al menos seis de ellas ofrecían promociones este fin de semana, según comprobaciones hechas por Reuters.



Apple no respondió a solicitudes de comentarios. Los precios para los iPhones vendidos a través de su sitio web chino permanecen sin cambios.



Ese tipo de recortes de precios generalizados no son poco comunes cerca de las fechas de compras, como el Día del Soltero en noviembre, pero los recortes actuales destacan porque afectan a los más recientes modelos XS y XR de Apple, lanzados hace solo meses, dijo Mo Jia, analista de Canalys, que hace un seguimiento a la industria de teléfonos avanzados en China.



Jia cree que Apple podría haber reducido los precios de los teléfonos que envía a los distribuidores o que los distribuidores podrían haber recortado los valores para mover más unidades.



"Es posible que Apple quiera probar la respuesta del mercado si reduce los precios. O Apple podría estar bajo presión para liquidar sus existencias de iPhones", comentó.



Apple ha estado a la zaga de competidores locales, como Huawei Technologies Co Ltd, que ofrece opciones más baratas en China, el mayor mercado mundial de teléfonos avanzados en términos de volumen de envíos.



La semana pasada, Apple emitió su primera advertencia sobre ingresos en casi 12 años, citando una baja demanda china, lo que hizo que sus acciones cayeran un 10%, en su mayor desplome intradiario en seis años.