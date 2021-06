Preparando las valijas para  volver a viajar y acumular millas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Scotiabank lanza una nueva línea de tarjetas de crédito American Express que permitirá a sus usuarios comenzar a soñar, prepararse para su próximo viaje y acumular millas a través del programa de lealtad ConnectMiles de Copa Airlines.



Todas las compras realizadas con estas nuevas tarjetas de crédito acumularán una milla por cada dólar. Y buscando ofrecer más por nuestros clientes es que en diversos períodos del año habrá acumulación de millas dobles en los consumos habituales de supermercados, estaciones de servicio y adhiriendo débitos automáticos.



También se ofrecerán promociones especiales de compra de millas, canjes de hoteles y autos así como promociones de destinos a precios increíbles.

Además, quienes soliciten la tarjeta antes del 23 de setiembre de 2021 y realicen un consumo participarán en un sorteo por 2 pasajes a Playa del Carmen con estadía all inclusive en el hotel 5 estrellas Sandos Playacar.



Beneficios

Entre los beneficios de estas nuevas tarjetas de crédito se encuentran:



• Acumulación de millas por todas las compras.



• Compras internacionales sin recargo (presenciales en el exterior y compras web Netflix, Uber, Spotify, etc).



• Descuentos exclusivos todos los días en los rubros preferidos de vestimenta, electrónica, farmacia, perfumería, hogar, librerías y joyerías entre otros.



• Una amplia cobertura de seguros contra accidentes en viajes que va desde US$ 75.000 a US$ 500.00, asistencia al viajero y compra protegida.



• Tarjetas adicionales sin costo.



• Las tarjetas American Express ConnectMiles GOLD tendrán 3 ingresos anuales sin costo a la sala vip de partidas del aeropuerto Carrasco.



• Las tarjetas American Express ConnectMiles PLATINUM tendrán 5 ingresos anuales a las más de 1,300 salas VIP de Priority Pass en aeropuertos de todo el mundo para el titular y tres ingresos para una persona adicional.



Los clientes American Express ConnectMiles Scotiabank Platinum podrán acceder al Status ConnectMiles PreferMember Silver por un valor anual de US$ 60. Esta membresía les brinda algunos de estos beneficios:



- Asientos y filas preferenciales.



- Ascensos de cortesía.



- Registro de valija extra sin costo.



- Canjes de millas a precios promocionales. Se genera un 25% mas de millas.



Además, contarán con los beneficios de todas las tarjetas Platinum American Express como las exclusivas propuestas gastronómicas que ofrece el programa #AMEXFORFOODIES, servicio de concierge las 24 horas todos los días, entre otros.



Diferente y única

“En Scotiabank estamos comprometidos con la innovación siempre puesta al servicio de las necesidades de nuestros clientes, por esta razón lanzamos una nueva línea de productos con nuestros socios American Express y Copa Airlines, orientada a satisfacer las necesidades de quienes les gusta viajar”, aseguró Mauricio Pelta, Vicepresidente & Head de Retail Banking de Scotiabank Uruguay.



Por su parte, Alejo Quiroga, Director & Head de Bank Partnerships Argentina, Uruguay & Paraguay de American Express, señaló que “estas nuevas Tarjetas American Express ConnectMiles emitidas por Scotiabank están diseñadas para aquellos que disfrutan de los viajes y ofrecen para esto una amplia gama de beneficios. Además, las tarjetas tienen un diseño vertical, que las hace diferente y únicas en el mercado bancario”.