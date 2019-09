Presentaron el tercer hotel de la cadena Hilton en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras su apertura a fines de 2019 y como resultado de una inversión de US$ 9 millones, SORO Montevideo, Curio Collection by Hilton será la primera propiedad de Curio en Uruguay y el tercer hotel Hilton en Montevideo.



Ubicado en el corazón de Pocitos frente a la Plaza Tomás Gomensoro sobre la calle Federico N. Abadie, el nuevo establecimiento creará 20 nuevos puestos de trabajo directos y otros 30 indirectos.



El establecimiento full service by Hilton cuenta con 40 habitaciones: 20 en formato Deluxe King y otras 20 Double Queen. A su vez, dos de estas habitaciones están adaptadas a personas en situación de discapacidad.



En lo que refiere a servicios, todas ellas están equipadas con coffee station, minibar, tabla y plancha, escritorio, menú de almohadas y caja de seguridad para poder ofrecer a cada huésped todo lo necesario para una estadía ideal.



Su área gastronómica se destaca por el restaurante Tomás, con servicio de desayuno, almuerzo y cena y propuesta de room service que permite degustar el menú desde la comodidad de cualquier habitación.



Con el objetivo de ofrecer un espacio pensado para los negocios, SORO Montevideo también cuenta con un Business Center y una sala de reuniones de para hasta 40 personas con TV 75” para proyectar, flexible en lo que refiere a su set up y luz natural. Por su parte, aquellos que busquen una experiencia más completa podrán hacerlo en el Fitness Center o en el jacuzzi ubicado en el roof top del hotel con vistas a la Rambla.



Alineado a las tendencias y necesidades actuales, SORO Montevideo cuenta con WIFI de alta velocidad en todo el establecimiento y se destaca por ser un hotel Pet Friendly, abierto a recibir a los diversos miembros que integren cada familia.



En su compromiso ambiental, el hotel incorporará tecnologías renovables y energéticamente eficientes, que van desde un sistema de colector solar para el calentamiento de agua hasta iluminación natural en todos los espacios públicos y habitaciones.