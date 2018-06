El presidente ejecutivo de Tesla acusa a un empleado de sabotaje

Musk dijo que el empleado hizo cambios no detallados al código del sistema operativo de la compañía y exportó "grandes cantidades de datos de Tesla altamente sensibles a terceros desconocidos", según el correo electrónico, que obtuvo Reuters.



La portavoz de la empresa, Gina Antonini, declinó hacer comentarios sobre el correo.



"La extensión completa de sus acciones aún no está clara, pero lo que ha admitido hasta el momento es muy malo", escribió Musk. "Su motivación declarada es que quería un ascenso que no consiguió", agregó, sin detallar la identidad de la persona.



Reuters no pudo confirmar de manera independiente ninguna de las denuncias incluidas en el correo electrónico. Musk escribió que la compañía investigará el tema esta semana, agregando que Tesla necesita determinar si el empleado "estaba trabajando con alguna organización externa".



"Como saben, hay una larga lista de organizaciones que quieren que Tesla muera", escribió Musk, en la que enumeró a vendedores en corto de Wall Street, compañías de petróleo y gas y rivales de compañías automotrices, sin identificar a ninguna en particular.



La semana pasada, Musk anunció que un 9% de la fuerza laboral de la empresa sería despedido, sin entregar más detalles de la cifra. Musk sostuvo que la reorganización no afectará a los empleados que trabajan en la línea de montaje y que no espera retrasos en sus metas de manufactura.



[REUTERS]