Préstamo infinito, diamantes y oro: Las tarjetas de crédito más exclusivas del mundo

Mientras que la mayoría de las personas se conforman con alguna de las decenas de tarjetas de crédito disponibles en las entidades bancarias, hay quienes consideran que esto no es suficiente, por lo que están dispuestos a pagar hasta US$ 100 mil por una tarjeta única y con grandes beneficios para su portador.



Estas diferencias no solo pueden percibirse en los materiales con que están fabricadas sino que también en otras importantes ventajas como el límite de crédito disponible, que en muchos casos no existe para estos clientes con alto poder adquisitivo.



En este mundo, quizá la tarjeta VIP más popular sea American Express Centurion. El plástico negro más famoso del mundo está fabricado de titanio y su exclusividad es tal que sus portadores solo pueden conseguirla mediante una invitación, tras lo que los afortunados seleccionados deberán desembolsar una cuota inicial de US$ 7.500 y una tasa anual que alcanza los US$ 2.500.



Pero aún hay clientes más selectivos, quienes no se conforman con una tarjeta fabricada en titanio, por lo que optan por una que incluye diamantes en su diseño. Se trata de la Tarjeta Royale, emitida por el banco Dubai First, que cuenta con una piedra preciosa incrustada en este plástico, pero que no está disponible para todo público: no solo se necesita de una invitación para obtenerla, sino que también su acceso está restringido a la realeza y a las altas esferas empresariales.



Pero la más exclusiva dentro de este grupo es la Visa Infinite Oro disponible en el banco ruso Sberbank, la que tal como su nombre lo dice está fabricada en oro y diamantes. Pero la exclusividad de esta tarjeta acarrea un alto precio, ya que para poder portar esta tarjeta es necesario un previo depósito de US$ 65 mil por fabricarla, US$ 35 mil para usarla como medio de pago y adicionalmente una comisión anual de US$ 2 mil.