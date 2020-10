Primer "unicornio" mexicano: la startup de autos usados Kavak que opera en su país y en Argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La plataforma de autos usados Kavak, respaldada por SoftBank, se convirtió en el primer "unicornio" tecnológico de México tras alcanzar un valor de US$ 1,150 millones en su última ronda de financiamiento el mes pasado, dijo su presidente ejecutivo Carlos García.

La startup con sede en Ciudad de México ha recaudado más de US$ 400 millones en fondos totales desde su fundación hace cuatro años, con SoftBank de Japón, DST Global de Hong Kong y Greenoaks Capital, con sede en Estados Unidos, liderando la reciente ronda, dijo García en una entrevista el miércoles.



La compañía es la inversión latinoamericana más reciente de SoftBank que se convierte en unicornio -como se les conoce a las nuevas empresas tecnológicas valuadas en más de US$ 1,000 millones- después de la aplicación de reparto Loggi y la aplicación de membresía de gimnasio Gympass, ambas de Brasil, y la de entrega colombiana Rappi.



El inversor japonés en tecnología Softbank prometió el año pasado desplegar US$ 5,000 millones en la región, lo que inversores mexicanos elogiaron como un potencial cambio de juego para empresas jóvenes que luchan por recaudar fondos a nivel local.



"Es algo realmente importante para el ecosistema en América Latina, y especialmente en México", dijo García, de 37 años. "Estamos más que emocionados por este hito (...) pero somos humildes y estamos más concentrados que nunca", añadió.



Kavak, una plataforma en línea para la compra y venta de autos de segunda mano con operaciones en México y Argentina, también está planeando lanzarse en Brasil en el primer trimestre del próximo año, dijo.



Kavak ingresó a Argentina en agosto a través de su fusión con la plataforma argentina de autos usados ​​Checkars. Después de construir el negocio gradualmente en México, García dijo que está preparado para escalar más rápido en Brasil, la economía más grande de América Latina, con planes de contratar a 500 personas dentro de un año.



Actualmente, la compañía emplea alrededor de 800 personas entre México y Argentina, una fuerza laboral que según García casi se duplicará el próximo año.