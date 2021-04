El primer “unicornio” uruguayo se expande aún más en el sudeste asiático

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

dLocal, empresa uruguaya que brinda soluciones de pago a comerciantes a nivel mundial, expandió sus operaciones en el sudeste asiático. Ahora la compañía también ofrece sus servicios en Malasia, Filipinas y Vietnam, según un comunicado divulgado ayer.

La empresa, que es el primer "unicornio" uruguayo, ahora dará capacidad de pago para billeteras electrónicas, pagos en efectivo y tarjetas internacionales, y también la posibilidad de realizar reembolsos en esos países.



dLocal explicó que en Malasia, Filipinas, Vietnam, Indonesia y Singapur hubo un "crecimiento significativo del comercio electrónico" debido a la pandemia. Además, dijo que, según un Informe E-Conomy de 2020, los volúmenes de comercio electrónico alcanzaron más de US$ 62.000 millones en 2020 en el sudeste asiático, lo que significa una suba del 63% en relación a 2019.



A principios de abril, dLocal recaudó US$ 150 millones en una ronda de inversión. En esa oportunidad, el CEO de la empresa, Sebastián Kanovich, dijo: "Estoy encantado con esta próxima etapa de crecimiento para dLocal, la incorporación de nuevos inversionistas de clase mundial y lo que significa para nuestros clientes".



Previo a eso, en septiembre del año pasado, dLocal se convirtió en el primer "unicornio" uruguayo cuando alcanzó una valorización de US$ 1.200 millones tras una ronda de inversión donde captó US$ 200 millones.