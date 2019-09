La primera farmacia robotizada arribó al país con eMedical Group

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La gestión correcta de la dispensación de medicamentos es fundamental para el buen funcionamiento de los procedimientos clínicos. En este contexto, la tecnología se posiciona cada vez más como una gran aliada para que los procesos logísticos y operativos se desempeñen de forma eficiente.



Mejorar la gestión de stock de fármacos, la atención al cliente y optimizar el aprovechamiento del espacio destinado a almacén son algunos de los principales aspectos para lograrlo.



Para aportar en este punto, desembarcó en el país la primera farmacia robotizada de la mano de una alianza entre la firma italiana Pharmathek y eMedical Group. Por medio de este acuerdo, la empresa uruguaya dedicada al desarrollo de productos y servicios en el área de salud se convierte en la representante oficial de Pharmathek. Además, posiciona a su sede local –tiene oficinas propias en Chile, Paraguay, Brasil y México- como hub continental de ventas, instalación y servicio técnico.



Esta innovación se trata de un almacén automatizado inteligente, que permite gestionar de forma mecanizada el stock y expedición de medicamentos en las oficinas de farmacia. “El dispositivo se encarga de recibir los medicamentos, identificarlos, acomodarlos en su estantería correspondiente y finalmente despacharlos. En definitiva, el sistema administra y gestiona de forma automática el 100% de las actividades de ese espacio”, señaló el presidente y director ejecutivo de eMedical Group, Gastón Oromí Baroffio.



La Asociación Española es la primera institución que implementó el dispositivo en la nueva sucursal de Punta Carretas Shopping. La receptividad ha sido muy positiva. Y es que sus beneficios se percibieron de inmediato tanto por parte del personal como de los usuarios de la mutualista.



“Por un lado, el personal de la institución está encantado, porque encontraron un socio tecnológico dentro de su área de trabajo”, puntualizó el empresario. A su vez, agregó, los clientes identificaron una mejora en la calidad del servicio. “Se nota más interacción. Antes el operario recibía la receta, se daba vuelta para buscar el fármaco y volvía con el producto.



Ahora ese procedimiento se hace automático brindando tiempo para que el cliente y el farmacéutico puedan conversar”, explicó. En este punto, Oromí Baroffio aclaró que este brazo robotizado no sustituye el trabajo de dispensación del personal de la oficina de farmacia sino que optimiza su labor.

Almacén automatizado de eMedical Group. F.Flores

Buscar la eficiencia

La incorporación de este almacén automatizado aporta importantes ventajas. En primer lugar, genera mayor eficiencia operativa por reducir tareas operativas repetitivas de almacenaje y gestión de envases farmacéuticos por parte de los operarios. Asimismo, supone un mejor aprovechamiento del espacio de la farmacia.



Otro de los atributos que se destacan es el procedimiento de ordenamiento. “El dispositivo ordena las cajas por fecha de vencimiento. Esto es un ítem muy importante en la gestión de los almacenes de farmacia, porque hay que vender el que vence primero y no es lo que muchas veces sucede”, remarcó.



Por otro lado, brinda seguridad al ayudar a evitar errores de dispensación. Existen casos en los que se han expedido medicamos que no correspondía por tratarse de cajas con diseños similares o por simples distracciones, acotó.



En resumen, los procesos de gestión y expedición de medicamentos en las oficinas de farmacia resultan más satisfactorios. “Permite resultados obviamente mucho mejores, que se traducen también en resultados económicos. Y al poco tiempo estos dispositivos terminan pagándose solos, no porque estemos sustituyendo gente sino porque estamos mejorando la gestión”, recalcó el ejecutivo.



En lo que refiere a la inversión, explicó que dependerá de cada caso en concreto, ya que este tipo de dispositivos se arman a medida de las necesidades de cada cliente. De todas formas, sí ahondó en la recuperación del monto invertido: diversos estudios europeos establecen que se logra recuperar el dinero en pocos años, con plazos más optimistas que los que tiene la mayoría de los equipamientos médicos que oscilan los cinco y diez años.



Las metas a corto plazo de eMedical Group se enfocan en cerrar dos acuerdos para comercializar este año un par de equipos más en América Latina. A su vez, para el 2020 proyectan sumar más almacenes automatizados en Uruguay con el fin de incrementar la masa crítica local.



“Los dispositivos que pongamos en el país se transformarán en la puerta de entrada, en el lugar para mostrarle a nuestros clientes los equipos instalados sin tener la necesidad de llevarlos a Europa”, adelantó Oromí Baroffio.