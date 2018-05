Primera suite submarina en Las Maldivas abre sus reservas

Pese a que aún faltan seis meses para que abra sus puertas, la cadena Conrad Hotels and Resorts ya abrió las reservas para sus más innovadoras suites ubicadas en su complejo en las islas Maldivas y que están diseñadas para los turistas más aventureros.



La apetecida villa es nada menos que la primera suite submarina del mundo, la que tendrá una planta por sobre la superficie y otra a cinco metros por debajo del nivel del mar. Fue denominada Muraka (que significa "coral" en el idioma local de las islas), y costará US$ 50 mil por cada noche de hospedaje.



En total, nueve personas pueden alojarse en ambas plantas de la propiedad, la que está inspirada en el restaurante Ithaa, ubicado en el mismo complejo hotelero, y que lleva 13 años funcionando con comedores bajo la superficie del océano Índico.



En total, Conrad invirtió unos US$ 15 millones en el desarrollo de este nuevo proyecto, el que en caso de resultar exitoso dará paso a la construcción de otras suites similares en las Maldivas, y, por qué no, en otras latitudes.