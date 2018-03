Por primera vez, Jay-Z se queda con el reinado de los más ricos del Hip Hop

Los últimos doce meses, el famoso rapero Jay no solo agrandó su familia con la llegada de sus gemelos en junio pasado, sino también multiplicó su ya abultada fortuna.



Por primera vez desde que la revista Forbes realiza el listado de los artistas más ricos del hip hop en 2011, el artista neoyorquino logró quedarse como quien ganó más dinero durante el último año, al aumentar su fortuna desde US$ 810 millones a US$ 900 millones durante el año pasado.



Esta alza, que lo deja a un paso de convertirse en el primer rapero billonario de la historia, y que fue generada principalmente debido a las ventas de sus discos, las suscripciones de su servicio de streaming Tidal y el éxito de su propia marca de coñac, dejó al esposo de Beyoncé por sobre otros grandes nombres del hip hop como el frecuente ganador Diddy -quien quedó en segundo lugar con un patrimonio de US$ 825 millones- y del productor Dr. Dre, que cierra el podio con US$ 770 millones.



Muy por debajo de estas cifras, en el cuarto y quinto lugar de este listado aparecen empatados el canadiense Drake y el estadounidense Eminem, quienes concentran sus ingresos casi por completo en la venta de discos.