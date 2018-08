En primeros seis meses del año, se vendieron empresas por más de US$ 74.000 millones

Brasil continua siendo el país que concentra el mayor número de operaciones (un 35% del total), aunque el valor de esas transacciones se redujo un 30% respecto el primer semestre de 2017.



En el caso de México, la pérdida de valor de las adquisiciones y fusiones fue de un 74% y el número de operaciones se redujo un 11%, de acuerdo con un informe de la firma, que tiene su sede regional para América Latina en Miami.



Las transacciones internacionales fueron, un semestre más, las que predominaron tanto en valor (US$ 52.241 millones) como en número de operaciones (441).



Sin embargo, el valor de las fusiones y adquisiciones por parte de compradores latinoamericanos dentro de la región registró un incremento del 55% respecto al semestre anterior.



En cifras totales, teniendo en cuenta las operaciones regionales e internacionales, Latinoamérica experimentó una alza del 5% durante la primera mitad de 2018 respecto el mismo periodo anterior, con un total de US$ 74.410 millones.



Esta cifra sobrepasa los US$ 70.920 millones que sumaron las fusiones y transacciones en la región durante el primer semestre de 2017 y supera asimismo el monto registrado durante la última mitad de ese año, que fue de más de US$ 72.500 millones.



"Pese a los temores ante un posible aumento de políticas proteccionistas, se espera que las fusiones y adquisiciones 'cross-border' (transfronterizas) lideren la actividad transaccional en los próximos 12 meses", señaló Liliana Espinosa, experta de Baker McKenzie para Latinoamérica.



Espinosa agregó que "para muchas empresas, negociar en un mercado globalizado es una necesidad".



Francia (US$ 15.129 millones), Estados Unidos (US$ 8.929 millones), Italia (US$ 6.022 millones), China (US$ 5.555 millones) y Japón (US$ 1.741 millones) fueron los principales inversores en la región a través de fusiones y adquisiciones durante este primer semestre del año.



Aunque los más de US$ 74.000 millones registrados este semestre son superiores a los dos semestres anteriores, no lo son la cantidad de transacciones realizadas, que disminuyeron un 22%.



De este modo, aunque el valor de las transacciones fue mayor, el número de fusiones y adquisiciones durante el primer semestre de este año fue de 641, inferior a las 817 que se produjeron en el mismo periodo del año anterior.



[EN BASE A EFE]