Un programa que apunta al nuevo profesional en gestión humana

Las relaciones laborales están cambiando, y los nuevos modelos de gestión exigen una actualización permanente por parte de los ejecutivos. Para facilitar este proceso, Ariceta y Asociados abre por segundo año las inscripciones a la preparación de la certificación de la Society for Human Resource Management (SHRM), la organización de profesionales en recursos humanos más grande del mundo.



La consultora lleva 17 años de experiencia en esta área, y entre sus servicios se encuentra el asesoramiento a empresas, la participación en directorios, la búsqueda de ejecutivos y headhunting, el selfcoaching, y la formación a través de talleres, seminarios y conferencias.



Según Fernando Ariceta y Sandra Unigarro, directores de la consultora, el concepto de profesional en gestión humana ha evolucionado, y mientras antes se lo consideraba un mero administrador de personal, hoy tiene un rol mucho más exigente: el de un verdadero socio estratégico en la función gerencial.



“Hoy el gran desafío para las organizaciones es contar con un profesional en esta área formado para trabajar en un ambiente multidisciplinario, como puede ser un comité gerencial o un grupo de mandos medios, de manera que pueda ser aprovechado como un actor estratégico”, explica Ariceta.



Y pone un ejemplo: si una empresa planea adquirir o fusionarse con otra, necesariamente tiene que analizar el personal disponible, su formación y el impacto que la decisión va a tener en los trabajadores. “Esto no se puede realizar efectivamente sin la participación de un especialista”, asegura.



Por su parte, Unigarro explica que si bien cada empresa cuenta con sus expertos en operaciones, comercialización o finanzas, estas tareas deben estar armonizadas con las políticas de gestión humana. “Hoy el profesional de recursos humanos debería estar sentado junto al gerente general analizando los balances y participando de las grandes decisiones, pero esto no ocurre porque muchas veces no está preparado“, afirma.

Fernando Ariceta y Sandra Unigarro, los directores de la consultora Ariceta y Asociados.

Tiempos modernos

A este nuevo rol se suman los cambios que impone la globalización. Hoy uno de los principales desafíos para las empresas es la sostenibilidad, en el sentido de crecer conservando sus colaboradores y aumentando sus capacidades. Según los directores, si bien el avance de la tecnología es fundamental, la base de cualquier organización siguen siendo las personas.



“La robotica y la inteligencia artificial están trayendo mejoras notables a la producción, pero el papel de un gerente de recursos humanos no es sustituir trabajadores por máquinas, sino anticiparse a los cambios que se vienen y formar talento para que estos se integren a las nuevas tecnologías”, explica Ariceta.



Lo mismo aplica a la diversidad, entendida no solo como una cuestión de género, raza u orientación sexual, sino también cultural. Por ejemplo, Uruguay cerrará este año con casi 12.000 venezolanos trabajando, con costumbres y una cultura de trabajo distinta a la de los uruguayos.



“Contar con una visión omnicomprensiva que entienda cómo piensan estos inmigrantes y así integrarlos de la mejor manera es clave para cualquier empresa”, asegura el director.



Certificación

Todas estas cuestiones son abordadas por la SHRM. La organización con sede en Estados Unidos cuenta con 300.000 miembros que representan a 165 países, y para diseñar sus programas consultó a los principales líderes globales. Con base en esa investigación elaboró una certificación con las habilidades y conocimientos técnicos en gestión humana más requeridos.



La SHRM ofrece dos niveles de certificación: SHRM-SCP para profesionales con experiencia en roles de liderazgo en recursos humanos, y SHRM-CP para aquellos en roles administrativos y operativos. Esto abarca mandos bajos, medios y altos, el único requisito es contar con experiencia en el área.



El programa de preparación para la certificación dura 4 meses y se basa en el Sistema de Aprendizaje SHRM, una plataforma virtual a través de la cual se accede a material de lectura y evaluaciones, y en sesiones grupales presenciales, donde se analizan los contenidos y se discuten casos.



Todo gira alrededor del Cuerpo de Competencias y Conocimientos SHRM BoCK, que se divide en dos grandes bloques: las 8 competencias o habilidades conductuales y los tres dominios de conocimiento compuesto por 15 áreas funcionales de recursos humanos (ver infografía debajo) .



A lo largo de esta preparación, los aspirantes estudian los contenidos y realizan evaluaciones periódicas, y finalmente rinden un examen de 160 preguntas de múltiple opción con el que obtienen la certificación.



Ariceta consultores

Ariceta consultores

Resultados

Según los directores de Ariceta yAsociados, el año pasado hubo 5.000 ofertas de empleo en Estados Unidos y Europa que incluyeron a la certificación como un requisito para aplicar al cargo, lo que demuestra la importancia que esta credencial internacional está adquiriendo en la carrera.



La ventaja para el profesional es que adquiere un cuerpo de competencias universales, orientadas al contexto global y aplicable a todos los niveles de carrera, tipos de responsabilidad y localización geográfica. Esto, además de destacarlo por sobre otros candidatos, reafirma su confianza y le permite participar de otras áreas como operaciones, comercial, legal, finanzas.



Por su parte, el empleador se asegura que sus directivos estén preparados para roles de mayor liderazgo, y así contribuir a la dirección estratégica de la organización. El programa también exige la recertificación cada tres años, lo que asegura una mejora continua. Una muestra de la importancia de estos beneficios es que los profesionales que aplicaron el año pasado para la certificación fueron patrocinados por sus empleadores.



“Los dueños y gerentes generales se están dando cuenta que la gestión humana es tan trascendente que abarca todas las áreas, y muchas veces ellos mismos terminan invirtiendo tiempo en tareas vinculadas a ella. Lo que necesitan estos líderes es que su gerente de recursos humanos asuma un rol más protagónico, de manera que le alivie la carga y lo ayude a tomar las decisiones estratégicas para el negocio”, concluyeron los especialistas.