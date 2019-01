Promover el empleo juvenil, el gran desafío de Nestlé para el 2020

Que los jóvenes son el futuro es una frase repetida hasta el cansancio, el problema es cómo llevar esta idea a medidas concretas, y ese fue el gran objetivo del Encuentro de Jóvenes del Mercosur organizado por Nestlé, que se llevó adelante la semana pasada en el LATU. Durante el evento, además de la multinacional suiza, los directores de 29 empresas locales e internacionales firmaron con su huella digital el Acuerdo por la Empleabilidad Juvenil, mediante el cual se comprometen a brindar más de 40.000 oportunidades de desarrollo profesional a jóvenes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay para el 2020.



Según Andreas Dürig, country manager de Nestlé Uruguay, el objetivo de la compañia es aportar más de 5.300 oportunidades en la región, en base a tres grandes pilares: la empleabilidad, el espíritu empresarial y el agroemprendeurismo. Esto implica empleo directo, pero también prácticas, capacitaciones y orientaciones de cara al primer trabajo.



Más de 50 jóvenes llegaron desde Argentina, Brasil y Paraguay para el encuentro, además de empresarios y autoridades de los ministerios de trabajo y educación de los cuatro países vinculados. También representantes del gobierno de Suiza, de la Organización Internacional del Trabajo y del Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica.

A través de un formato de conferencias, los propios jóvenes y especialistas disertaron sobre los temas que hacen al empleo en las primeras etapas. Uno de ellos fue la educación dual.



Sobre este aspecto, el embajador suizo en Uruguay, Martín Strub, explicó las características del modelo helvético. En ese país los estudiantes empiezan las pasantías a los 16 años, lo que les permite identificar rápidamente sus habilidades y proyectar mejor su futuro. Como resultado, en Suiza solo el 20% de los estudiantes sigue un camino académico, mientras que el resto se concentra en carreras técnicas.



En este sentido Pablo Denis, miembro del Foro de Formación Dual de la Cámara Suizo-Uruguaya destacó la importancia de la ley de empleo juvenil, así como también el convenio entre el gobierno y la Cámara de Comercio Uruguayo-Alemana que permitirá aplicar modelos de formación dual en las escuelas técnicas de Uruguay a partir del año que viene.



Los directores de treinta empresas firmaron el Acuerdo de Empleabilidad Juvenil.

Emprendedores

También hubo espacio para la innovación. Entre los principales expositores estuvieron Rafael Atijas, creador de Loog Guitars, y Martin Burt, director de Fundación Paraguaya, reconocida por atacar la pobreza y el desempleo desde un enfoque original.



Atijas aconsejó a los jóvenes «enfocarse en la solución y no en el producto» y explicó que, al principio, la esencia de su proyecto era 100% no digital, una guitarra que niños y padres pudieran armar y disfrutar sin intervención de ninguna pantalla, pero la propia experiencia le hizo cambiar de opinión, y así complemento su producto con una app que enseña a tocar el instrumento.



Agregó que para un emprendedor es fundamental contar con un ecosistema que lo impulse, y en ese aspecto destacó el trabajo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación(ANII), Endeavor y otras instituciones. Por último, invitó a no subestimar la importancia de plataformas como Kickstarter, Maker Labs y Shopify, que pueden ser muy útiles para todos aquellos que buscan aliados para su proyecto.



Por su parte, Burt aseguró que «ser emprendedor no es armar una startup, sino que es una actitud de vida». Su programa de Escuelas Autosustentables abarca más de 7.000 centros y está logrando que miles de jóvenes de comunidades rurales de Paraguay inicien su negocio.



Con esta iniciativa, cada escuela piensa un producto, como tomates o miel, lo produce, encuentra un mercado y finamente lo vende. Lo generado por esta empresa es utilizado para obras en el centro. «Es importante que los estudiantes aprendan haciendo, pero también vendiendo, ya que esa es la única manera de conocer al consumidor final», explicó el paraguayo.



Laurent Freixe, CEO de Nestlé para las Américas.