Prototipo del supuesto primer iPhone en eBay alcanza ofertas de hasta US$ 13 mil

Para quienes creían que los iPhone X y Samsung Note 9 serían por mucho tiempo los smartphones más costosos del mercado, con sus valores de más de US$ 1.000 por unidad, no estaban considerando lo que están dispuestos a pagar los seguidores de Apple por quedarse con el que dice ser el primer prototipo del primer teléfono inteligente creado por la firma de Steve Jobs en 2007.



Hasta US$ 13 mil fue lo que ofrecieron en el portal de compras de eBay para quedarse con el primer iPhone, dispositivo que si bien ni siquiera cuenta con sistema operativo, habría sido el utilizado por los ingenieros de Apple para probar las herramientas que actualmente incluye el teléfono.



Este hecho es el que explica el alto precio, el que supera al menos cuatro veces lo pagado por los iPhones fabricados en 2007 disponibles para la venta en la misma plataforma.