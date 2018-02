El valor de la publicidad en el Super Bowl se duplicó en una década

Ya no es nuevo que cada año grandes marcas se disputen un lugar en el Super Bowl, la final de la temporada de la NFL. La pelea por captar la atención del consumidor tanto con la publicidad en el estadio como en el intervalo de la tanda, hizo que el costo se disparara año a año. Según datos de Kantar Media, el valor de un anuncio de 30 segundos casi se duplicó en una década. Las marcas pasaron de abonar US$ 2,7 millones por un anuncio de 30 segundos en 2008 a US$ 5 millones en 2017.

"Muchas de las tendencias que hemos visto en los medios en la última década solo han hecho el Super Bowl más importante", dijo a la página web de CNN Money el profesor de marketing de la Escuela de Negocios Kellogg, de la Universidad de Northwestern, Tim Calkins, que estudia la publicidad en el evento desde hace muchos años.

Calkins destaca que, a pesar de la pérdida de audiencia de los anuncios en la televisión, la final de la NFL sigue siendo la mejor manera de alcanzar al máximo de personas al mismo tiempo. Además, cada vez más los anuncios no se restringen al momento del juego y se exhiben en otras plataformas, como en Youtube y Facebook.

Los datos de Nielsen muestran que cerca de 112 millones de personas vieron el año pasado la final entre New England Patriots y Atlanta Falcons. La audiencia del show post-juego, a su vez, llegó a 61 millones de personas.

Anuncios más cortos, la nueva apuesta



Con la disparada en los precios para que las marcas aparecieran en el Super Bowl, algunas agencias pasaron a adoptar la estrategia de anuncios más cortos, aunque el estándar más común es los de 30 segundos. Según Kantar Media, las inserciones de 15 segundos o menos representaron el 15% de los anuncios en 2017, el mayor nivel ya registrado desde 1995.

Los tres sectores que más invierten en publicidad, tradicionalmente, son automotor, estudios cinematrográficos y fabricantes de bebidas. En 2017, invirtieron cerca de US$ 131,3 millones en publicidad, un poco por debajo de 2013, cuando desembolsaron US$ 136 millones.