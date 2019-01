Punta Tech 2019 reunirá a líderes tecnológicos de la región y el mundo

Con la presencia de importantes expositores nacionales e internacionales, el 14 de enero se llevará a cabo la undécima edición de Punta Tech Meetup. La cita será a las 19 horas en el Centro de Convenciones de Punta del Este (Pedragosa Sierra y Aparicio Saravia) y reunirá a líderes tecnológicos, emprendedores, ejecutivos e inversores de todo el mundo.



En concreto, los expositores del Punta Tech 2019 son: Driss Temsamani, director de Canales Digitales y Servicios de Banca Empresarial para Citi Latinoamérica; Kevin M. Esvelt, profesor asistente del MIT Media Lab; Evelyn Landman, ingeniera eléctrica del Instituto de Tecnología de Israel; y Verónica Melián, líder de Capital Humano para las Américas en Deloitte.



Al cierre se realizará por segundo año consecutivo el encuentro Crypto & Beer. Con una realidad muy diferente a la que experimentaban las criptomonedas el verano pasado, un panel internacional debatirá nuevamente la situación de las divisas virtuales. Éste estará moderado por Miguel Santos, CEO de Technisys, y participarán: Franco Amati, Signatura (AR); Andres Bzurovsky, AstroPay (UY); Andre Carrera, Wuzu (BRA); Mauro Flores, Deloitte (UY); Gabriel Kurman, RSK (AR); y Alejandro Narancio, INFUY (UY).



El evento, que se convirtió en un clásico de los veranos, no tendrá una temática específica sino que los speakers abarcarán ejes de distinta índole para llegar a un público más amplio, así lo aseguró uno de los organizadores Pablo Brenner.



“Para cierto público se volvió un encuentro periódico, al que asisten todos los años. Viene mucha gente de la región, en especial de Argentina, pero también algún brasileño, chileno, paraguayo y hasta algún estadounidense”, sostuvo.



Para esta edición, se espera una mayor cantidad de personas extraregión producto del trabajo de Uruguay XXI, quien difundió el evento fuera de fronteras. De hecho, se prevé que arribe una delegación desde Japón y Canadá, entre otros.



Si bien comenzó como un evento más de nicho, al que se accedía solo por invitación, en la última edición se abrió al público en general a través de la venta de entradas. Esto ocasionó que se expandiera el perfil de los asistentes. En esta línea, buscan tratar temas que no sean puramente tecnológicos sino que además sean de actualidad.



Muchos emprendedores vienen con su pareja e hijos, específico. “Traen a los jóvenes como forma de brindarles nuevas visiones y abrirles la cabeza”, puntualizó Brenner.



A una semana, la convocatoria es positiva. Desde la organización, calculan que asistirán entre 1.300 y 1.500 personas.



Los tickets se pueden adquirir en la web www.puntameetup.com a un costo de U$S 80 y US$ 35 para estudiantes. El día del evento se podrán comprar entradas en puerta a US$ 100.



“El fin del encuentro es que la gente se vaya pensando cosas nuevas, sorprendida y con nuevas preguntas, más que con nuevas respuestas”, subrayó. Y añadió que “buscan generar un poco de adrenalina y pensar para dónde va el futuro”.



Punta Tech Meetup 2019 es organizado por Pablo Brenner, Sergio Fogel, Carolina Kind y Bruno Gadea.



charlas Los expositores

Driss Temsamani Director de Canales Digitales y Servicios de Banca Empresarial para Citi Latinoamérica. También es miembro del Comité Ejecutivo de Citigroup Treasury & Trade Solutions Latinoamérica y responsable de la Agenda de Innovación de Datos. En su rol actual, Driss es responsable de toda la gama de plataformas de banca digital y móvil para administración de efectivo, servicios de inversión de liquidez, soluciones de capital corriente, tarjetas comerciales y operaciones comerciales, para permitir a multinacionales, entidades financieras y organizaciones del sector público operar en la forma más conectada y eficiente a lo largo de 22 países en Latinoamérica y más de 70 países del mundo.



Kevin M. Esvelt

Kevin M. Esvelt es profesor asistente del MIT Media Lab, donde dirige el Sculpting Evolution Group en la exploración de la ingeniería evolutiva y ecológica.

Recibió su Ph.D. de la Universidad de Harvard por inventar un ecosistema microbiano sintético para desarrollar rápidamente biomoléculas útiles, y posteriormente ayudó a ser pionero en el desarrollo de CRISPR, un nuevo y poderoso método de ingeniería del genoma.

En 2013, Esvelt fue el primero en identificar el potencial de los sistemas de" impulsión de genes" CRISPR sistema para alterar las poblaciones silvestres de organismos. Al reconocer las implicaciones de un avance que podría permitir a los científicos individuales alterar el ambiente compartido, él y sus colegas decidieron romper con la tradición científica al revelar sus hallazgos, creando una discusión abierta antes de demostrar la tecnología en el laboratorio.



Evelyn Landman Evelyn Landman es la cofundadora y CTO de Proteantecs, empresa que proporciona una visión sin precedentes de los productos electrónicos a lo largo de todo su ciclo de vida, revolucionando las soluciones de control de calidad, confiabilidad y seguridad de los productos electrónicos. En 1999, Evelyn fundó Mellanox Technologies (NASDAQ: MLNX), un proveedor líder de soluciones "end to end" y servicios de interconexión inteligente Ethernet e InfiniBand para servidores, almacenamiento e infraestructura hiperconvergente. Anteriormente formó parte de Intel Israel en 1988 como ingeniera de diseño y gerente del departamento de Procesadores.

Verónica Melián Verónica Melián es líder de Capital Humano para Américas y socio con más de 20 años en consultoría en Deloitte. Es una profesional centrada en el cliente, que asesora sobre recursos humanos y estrategias de talento que generan valor para las organizaciones latinoamericanas. Verónica ha liderado muchos esfuerzos de transformación de recursos humanos y empresas para clientes clave en América Latina. También asesora a líderes senior en estrategias de talento y liderazgo y futuro de trabajo. Además, es profesora de transformación estratégica, cambio cultural y liderazgo. Tiene un MBA de la Universidad Estatal de Ohio, EE. UU.; y un doctorado en psicología de los recursos humanos de la Universidad de Valencia, España.



actividades La previa

El domingo 13 de enero se realizará una actividad sobre Quantum Computing –computación cuántica-, uno de los campos tecnológicos más prometedores de las próximas décadas.



A través de una video conferencia, Martín Alcalá Rubí entrevistará al PhD Riccardo Maneti, Quantum Engineer En Rigetti Computing, experto en tecnologías y procedimientos para crear Qubits y computadoras cuánticas. La entrevista culminará con una sesión de Q&A para los participantes.



Por otro lado, acontecerá el Citi Speed Dating, un encuentro que tiene como eje principal la búsqueda de startups, particularmente aquellas especializadas en fintech.



Participarán de este evento: Driss Temsamani, Latam Head of Digital Channels and Enterprise Banking de Citi, Gabriel Angeloro, Latam Product Manager Connectivity Services de Citi, Gabe Turner, Executive Director de Draper Venture Network, Gabriel González, gerente general de Citi Uruguay e Ignacio Capparelli, Treasury and Trade Solutions Head Uruguay.