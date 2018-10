“Queremos crecer aún más para aportar valor al destino Punta del Este y al país”

Recientemente Enjoy Punta de Este fue protagonista de importantes cambios. El más visible para los uruguayos es seguramente el retiro del nombre “Conrad” de la fachada del hotel para ser reemplazado por la denominación del grupo chileno “Enjoy”.



Sin embargo, esta acción revela una transición más profunda. El fondo de inversión estadounidense Advent International se sumó a Enjoy y adquirió el 100% del Hotel Conrad Punta del Este Resort & Casino.



El hecho introdujo una importante inyección de capital, que se vuelca indirectamente al país, según señaló el gerente general de Enjoy Punta del Este, Ignacio Sarmiento. “El fondo trae una inyección muy grande de capital para invertir, fusionar y adquirir otras compañías en pos de tener un Enjoy más grande, más competitivo a nivel región”, aseguró Sarmiento.



Argumentó su punto al detallar la dimensión de la unidad punta esteña –la más grande del grupo- que recibe al año más de un millón de visitantes y factura unos US$ 130 millones. “Punta del Este es una unidad que a nivel de ingreso está muy bien, pero consideramos que tiene mucho para crecer. Para el potencial que tiene el destino falta mucho”, remarcó el gerente general.



Desde que desembarcó Enjoy en Punta del Este, reveló Sarmiento, han invertido más de US$ 40 millones en renovar el casino y el lobby, en el reciclaje de habitaciones, desarrollo de áreas verdes, creación de un parking techado y una piscina cubierta, que una vez finalizada será de las más grandes del país.



Si a esto se le suma lo que desembolsó el grupo para adquirir el resort, la compra del paquete accionario y las inversiones realizadas en los últimos años sobrepasan los US$ 340 millones.



A su vez, remarcó que trabajan con 1.300 proveedores con un gasto anual de US$ 28 millones, de los cuales US$ 17 millones corresponden a proveedores uruguayos. “Esto moviliza no solo a la industria departamental sino la del país”, comentó.



Y es que la empresa emplea a más de 1.000 personas que se incrementa a 1.800 en temporada. En este punto, el ejecutivo puntualizó que la mayoría de su staff (60%) trabaja hace más de 10 años con ellos. La apuesta por su gente es tal que se enfocan en ser formadores de talento.



Asimismo, invierten unos US$ 50 millones en personal, fundamentalmente en salarios, pero también en otros beneficios como alimentación, recreación y capacitación. De hecho, desarrollaron una academia para formar en hospitalidad, gastronomía y servicios, donde además ofrecen cursos de idiomas como inglés y portugués. “La gran mayoría de la gente que trabaja en servicios en Punta del Este ha pasado indirecta o directamente por Enjoy (o Conrad)”, afirmó.



Planean avanzar en un proyecto para institucionalizar su formación de talento en conjunto con otros jugadores de la región. Si bien Sarmiento no quiso ahondar demasiado, manifestó su deseo por exportar talento. “Más allá de capacitar al staff del hotel, podemos exportar a personal con nuestro know how. Para que ese conocimiento no quede en Enjoy sino que pueda exportarse hacia otros hoteles y la región”, afirmó.

Enjoy Punta del Este.

Retos empresariales

Enjoy Punta del Este no es ajeno a la conflictividad laboral que ataca a la mayor parte de las industrias en el país. En la empresa existe el sindicato interno AFUC (Asociación de Funcionarios del Conrad), con el que pretenden seguir avanzando en relacionamiento. “Si bien podemos tener conflictos, nunca miramos ese vaso medio vacío, sino el medio lleno. De esta forma, seguir trabajando juntos, porque si al sindicato le va bien, significa que a nosotros nos va a ir bien. Estamos apostando a trabajar juntos con confianza y respeto”, resaltó.

Pese a las fluctuaciones económicas que enfrenta la región, son positivos respecto a la próxima temporada estival, ya que han trabajado en atacar nuevos mercados para acercar el destino Punta del Este al mundo.

Asimismo, consideran que su público es fiel a la marca Enjoy. En la actualidad, el grupo Enjoy opera más de una decena de casinos y hoteles en Chile, Uruguay, Argentina y Colombia, con más de 6.000 máquinas tragamonedas, 350 mesas de juego, 1.200 cuartos de hotel y 30 restaurantes.

Pero lejos está de haber alcanzado su techo. “Queremos desarrollar nuevos mercados, seguir creciendo y generando valor para la ciudad y para el país”, remarcó, mientras agregó que pretenden seguir posicionándose "como el casino número uno de Latinoamérica, tanto en premios como en oferta de servicios”.