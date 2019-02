Una red social en apuros: Twitter prevé menos ingreso que los estimados por analistas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La red social dijo que hubo un declive en el número de usuarios mensuales activos, en parte porque borró millones de cuentas abusivas tras las críticas que recibió por estar siendo usada para la manipulación política y el discurso de odio.



Para el trimestre hasta marzo, Twitter señaló que espera un ingreso total de entre US$ 715 millones y US$ 775 millones. El punto medio de ese rango está por debajo de la estimación promedio de los analistas de US$ 765 millones, según datos IBES de Refinitiv.



Asimismo, se espera que los gastos operativos se disparen cerca de un 20% interanual en 2019 por los esfuerzos para mejorar su servicio, superando la estimación promedio de los analistas del 12%.



Se esperan gastos de capital de entre US$ 550 millones y US$ 600 millones, muy por encima de la estimación promedio de los analistas de US$ 415 millones para 2019.



Pese a todo, la compañía reportó un repunte por encima de lo esperado del 24% en los ingresos en el cuarto trimestre, ayudada por el crecimiento de su negocio de publicidad por video.



El ingreso total subió a US$ 909 millones en el trimestre, superando la estimación de US$ 868,2 millones. Excluyendo algunos ítems, Twitter reportó utilidades trimestrales de 31 centavos por acción, por encima de la estimación promedio de 25 centavos.



El número de usuarios mensuales activos fue de 321 millones, en línea con lo esperado por los analistas, pero por debajo de los 330 millones de hace un año y de los 326 millones del tercer trimestre.



[EN BASE A REUTERS]