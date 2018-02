Los secretos para invertir dinero sin fracasar en el intento

Históricamente al uruguayo se lo ha catalogado como conservador a la hora de invertir por optar, en gran medida, por productos tradicionales como bonos e inmuebles.



Sin embargo, esto ha ido cambiando en los últimos tiempos. Gracias a la globalización, al desarrollo de la información y ayudado por los bajos rendimientos en instrumentos financieros de renta fija se muestra cada vez más abierto a nuevas alternativas.



Ante un sistema financiero ajeno al público en general, las opciones educativas se vuelven fundamentales para oficiar de guías y así comenzar a tomar las primeras decisiones a la hora de invertir.



Para graficar esto, basta con ver el auge generado por las denominadas “criptodivisas” y, en particular, por la más popular: el Bitcoin.



Pero invertir tanto en criptodivisas como en cualquier otro instrumento financiero no es tan simple. ¿En qué invertir? ¿Cuánto dinero depositar? ¿Cómo efectuar la transacción? Son muchas las dudas que surgen de este proceso del que se prescinde cada vez más de la figura del corredor de bolsa como intermediario y del que afloran las plataformas online de compra y venta de activos.



El creciente interés del público local para decidir en qué invertir su capital provocó que la empresa con foco en la educación financiera Regum creara, un año atrás, el primer curso de bolsa y mercados financieros del país. Su principal foco es evacuar estas incógnitas.



“Surgió un nuevo grupo de personas que quieren invertir por sus propios medios, pero que no tiene las herramientas para poder tomar decisiones y, en definitiva, de detectar oportunidades en el mercado”, afirmó el director de Regum, Diego Rivero.



En el curso se enseña de forma simple y práctica las claves para hacerlo y obtener el mayor rendimiento posible.



Se muestran herramientas para minimizar las pérdidas y maximizar ganancias; desarrollar análisis técnico y gestión de riesgo; y que cada inversor logre definir cuál es su perfil y hasta dónde está dispuesto a soportar riesgo, variable que afecta a cualquier tipo de inversión. En concreto, el temario abordará conceptos básicos de mercado, renta fija y variable, bonos, acciones, divisas, commodities e índices. Este año se agrega, además, una unidad completa sobre criptodivisas.



Tiene la particularidad de ser muy dinámico. “Si bien se dan algunos conceptos teóricos, el curso es esencialmente práctico. Se habla de situaciones actuales y contamos nuestras propias experiencias y errores, que pueden ahorrar más de un dolor de cabeza al comienzo”, comentó Rivero.



Desde cualquier sitio El curso también cuenta con una opción online que permite tomar las clases a distancia y en cualquier horario. Esta modalidad es utilizada en especial por quienes viven en el interior y, en la actualidad, se comercializa en varios países de Latinoamérica.



Los directores de Regum cuentan con más de 10 años operando en diversos mercados. “Intentamos transmitir nuestras experiencias, sobre todo las malas que son de las que más hemos aprendido, e intentamos que las personas que realizan el curso no incurran en los mismos errores que nosotros cuando comenzamos”, señaló Rodolfo Grela, también director de la firma.



En este rubro, se utilizan conceptos que a simple oído pueden sonar complicados de entender. No obstante, Rivero explicó que utilizan un lenguaje sencillo para que todos puedan captarlos rápidamente. Y es que este curso es apto para todo público y no requiere determinada edad o conocimientos previos, a tal punto que el año anterior participaron personas desde 17 y hasta 70 años, indicó Rivero. Añadió que en 2017 tuvo más de 250 egresados presenciales.



Regum no captó solo la atención del público local, pues existe interés desde el exterior para llevar los cursos a Santiago de Chile e incluso recibieron una propuesta para abrir una oficina en Nueva York.



Es así que la empresa prepara la apertura, en los próximos meses, de su primera oficina comercial fuera de fronteras y el lugar escogido para hacerlo es la capital chilena. “Creemos que es un muy buen producto para desembarcar allá. El feedback de los egresados en Uruguay sobrepasó nuestras expectativas y esperamos que suceda lo mismo en Chile. Estamos muy contentos con dar ese paso”, remató Rivero.

consejos Tips para tener en cuenta al momento de invertir

Usar capital excedente. El dinero que se destine para invertir debe ser aquel capital extra, es decir, el que uno pueda tolerar que sufra algún detrimento o pérdida total. Esto dependerá del riesgo que la persona quiera asumir. No se debe recurrir nunca al reservado para pagar las cuentas.



Utilizar herramientas de gestión de riesgo. Establecer un sistema programado de entrada y salida del mercado, sabiendo de antemano que los mercados financieros son en gran medida impredecibles y que, cuando el mismo no se mueve a su favor, es mejor retirarse a tiempo.



No tomar decisiones sobre la marcha. Si no se planifica previamente, la cabeza psicológicamente puede incidir en la toma errónea de decisiones, muchas veces relacionadas a la volatilidad del momento. Por ese motivo, es importante seguir el plan acordado.



Poner los huevos en distintas canastas. Diversificar el capital invertido en distintos productos. Es así que uno no se ata al desempeño de una sola firma y se relativiza el riesgo. Algunos perderán, pero otros ganarán.