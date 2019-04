Renovada propuesta en Punta Carretas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

VíaAqua festeja 17 años y los celebra con nuevas prestaciones en sus instalaciones de Punta Carretas. Un nuevo gimnasio, una moderna cafetería y rooftop en el sexto piso de su edificio son algunas de las novedades de la empresa uruguaya pionera en centros de fitness y spa Premium.



Los hoteles 5 estrellas fueron una referencia a la hora de definir y amueblar el lobby que conecta ViaAqua y Punta Carretas Shopping. Para brindarle mayor confort a sus socios, se diseñó una nueva sala de espera a las clases, que se asemeja a la sala VIP de un aeropuerto.



Sin embargo las novedades combinan los aspectos edilicios con nuevas prestaciones y espacios. Bautizado como “Training”, se sumó un área de más de 250 metros cuadrados que se destinarán a entrenamiento funcional, cross, boxing y HIIT.



“Este gimnasio es uno de los mejores equipados de la región y cuenta con la última tecnología y con equipamiento de alta calidad”, explicó Federico Lambert, gerente de Marketing de ViaAqua Spa.



“Nuestro centro de Punta Carretas, es el primero de América Latina en incorporar un software especializado que transmite en tiempo real la información sobre el rendimiento físico de los asistentes”, puntualizó Lambert, al tiempo que destacó el equipamiento permite monitorear el ritmo cardíaco, las calorías quemadas, entre otros datos.



“De esta manera podemos combinar eficiencia —y también diversión— a la experiencia de entrenamiento en esta sala”, remarcó el ejecutivo.



En el nuevo gimnasio nada quedó librado al azar, ni siquiera los pisos, que son ergonómicos y son los ideales para la realización de functional training. Otra de las novedades es la pista de césped sintético para realizar ejercicios de sprints y sleds.



La renovación también llegó a la Sala de Aparatos, donde se incorporó lo último en tecnología de la mano de la prestigiosa marca italiana Technogym.

El clima adecuado para cada área es otra de las claves del éxito de ViaAqua.

Sus salas se climatizan individualmente y un sistema central computarizado establece los niveles adecuados de temperatura, humedad y CO2, que aseguran un confort único. Además la iluminación y el diseño forman microambientes pensados para que cada actividad se sienta como en un mundo aparte.



Actividades clásicas como yoga, pilates reformer o taichí, conviven con propuestas divertidas y novedosas —como aqua zumba— y exigentes e intensas como bootcamp, crosstrining y hiit.



Los complementos ideales para el entrenamiento son los recién estrenados sauna y baño de vapor. Ambos tienen inmensas dimensiones y permiten a los socios disfrutar cómodamente de un momento de relax o simplemente son el espacio ideal para librerar toxinas.

EL DATO “Training” ofrece más de 250 metros cuadrados ideales para entrenamiento funcional.

No todo es ejercicio en ViaAqua. Las nuevas áreas cuentan con una espectacular vista hacia la costa montevideana que puede apreciarse desde la recién inaugurada cafetería y rooftop.



Jugos naturales, alimentos saludables son protagonistas del menú de un cálido y confortable espacio, ideal para relajarse. Con más de 200 metros cuadrados, en ese espacio podrán realizarse variados acontecimientos sociales y en épocas de verano será el sitio ideal tomar sol.



“ViaAqua hace la diferencia, porque está pensado para que no sus socios no se preocupen por nada, desde que llegan hasta que se van, tienen todo solucionado: desde toallas, parking techado y atención personalizada”, enfatizó Lambert. “Una característica muy importante y es que acá todo se encuentra en un mismo lugar”, concluyó.



Todas las novedades de este centro, así como sus horarios, pueden consultarse en su renovada página web www.viaaqua.com La empresa apostó al e-commerce y además de contar cuáles son sus servicios, permite comprar y enviar obsequios vía e-mail o a domicilio.