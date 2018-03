No es rentable ser conductor de Uber, según estudio del MIT

El CEO de Uber, Dara Khosrowshahi, criticó el domingo al Centro de Investigación Energética y Política Ambiental del MIT en Estados Unidos al señalar que los estudios que realizaron sobre la situación salarial de los conductores de Uber y Lift son “matemáticamente incompetentes en sus teorías”.



En el estudio “The Economics of Ride-Hailing: Impuestos, gastos y cobros del conductor”, señalaron que la ganancia promedio es de US$3,37 por hora para los conductores de estas dos empresas de servicios de taxi en Estados Unidos.



Basándose en una encuesta realizada a 1.100 conductores de estas apps, las cifras resultantes después de tomar en cuenta los costos tales como combustible, seguro, mantenimiento y reparaciones muestran que el 74% de los conductores gana menos del salario mínimo.



Un conductor promedio genera US$0,59 por milla de manejo (1,609 kilómetros), pero incurre en costos de US$0,30 por haberla recorrido. Esto apuntó a que el 30% de los conductores incurrieron en gastos que exceden sus ingresos o que están perdiendo dinero por cada milla que conducen.



Los autores agregan que si la ganancia promedio de los conductores es de US$661 por mes, la deducción de millaje estándar de EE.UU. (US$0,54 la verdadera deducción por sobre la que debería ser teóricamente correcta de US$0,30) hace que varios miles de millones en ingresos en impuestos no sean retribuidos a los que trabajan bajo este sistema en Estados Unidos.



Mark Tluszcz, cofundador y CEO de Mangrove Capital Partners, señaló que “el sistema es una porquería para trabajar” y que su empresa decidió no invertir en este modelo de transportes por lo explotadores que podrían resultar.



"Tienes que comprar un automóvil, tienes que obtener un seguro, tienes que pagar por la gasolina y el aplicativo, como intermediario, que son esas plataformas, estás asumiendo una comisión cada vez mayor: 10%, 15%, ahora 20 en la mayoría de sus mercados”, señala Tluszcz.



“Entonces usted, como conductor, está sentado allí, básicamente con todos sus costos fijos y sus ingresos están disminuyendo”, agregó apuntando a que en adelante esto traería problemas en los ahorros para la jubilación de los jóvenes trabajadores.



Los gastos de los conductores El estudio del MIT utilizó datos de una encuesta realizada por The Rideshare Guy, también conocido como Harry Campbell, un analista independiente líder y asesor de viajes compartidos.



Campbell encontró que el 30,9% de los conductores de Uber informaron que ganaban menos de US$15 por hora antes de los gastos. El estudio descubrió que los gastos de los conductores eran aproximadamente la mitad de los ingresos en una base por milla, un hallazgo que, una vez más, Uber no impugna.



Por lo tanto, incluso si no es US$3,37 por hora, muchos ingresos reales por hora de los conductores de Uber son significativamente inferiores al salario mínimo.