El respaldo total de Seat para sus clientes

Personal capacitado, amplitud del stock de repuestos, uso de herramientas y avanzada tecnología en el taller y contacto permanente con la casa matriz: el Servicio de Post Venta de Homero De León para Seat refleja las exigencias de la marca europea para atender las necesidades del cliente uruguayo.



Algunos datos revelan esa preocupación: la capacitación del personal en post venta se inició dos años y medio antes de la llegada del primer coche de la marca; un año antes de esa fecha, se incorporaron herramientas especiales. Y junto con los autos, desde el comienzo, se importan todos sus repuestos.



Seat desembarcó oficialmente en Uruguay el 19 de abril pasado, cuando la firma Homero De León —con 79 años en el mercado automotor nacional— presentó los primeros modelos Ibiza, León y Toledo, de origen español. La marca pertenece al grupo Volkswagen y por ello dispone de la tecnología utilizada en los modelos de Volkswagen y Audi.



Además de esa tecnología, Seat pone el foco en la seguridad y el confort, con la última palabra en sistemas de bloqueo de frenos, frenado, estabilidad, alarmas, más ventanas eléctricas, faros LED, computadora de a bordo, volantes multifunción, entre otros detalles que el usuario siempre valora en un auto.



En atención a esos estándares, Seat exige una cuidadosa preparación del concesionario, lo que incluye por supuesto el servicio de post venta. En el caso de Homero De León, el taller, con 1.200 metros cuadrados de superficie, funciona en Rondeau y Lima. Los requerimientos son elevados, tanto en las condiciones del trabajo como en la atención al público.



El cliente que espera atención debe tener todas las comodidades: café, agua, los diarios del día, wifi. En el taller, los carteles y las oficinas tienen una ubicación y una conformación precisas. Hasta se cuida el color de los muebles y las alfombras. Y los inspectores de la marca verifican que todo se cumpla.



Seat incluso exigió la compra de algunas herramientas especiales para el taller un año antes de la primera importación de sus modelos.

“Dos años y medio antes de la llegada del primer modelo de Seat que vendimos, ya habíamos iniciado la capacitación del servicio técnico”, explica Richard Clavijo, gerente de Servicio de Post Venta de Seat.







Richard Clavijo y Fabián Melgar, responsables de post ventas y repuestos de Seat.

La capacitación se realizó a través de Internet y con cursos presenciales en Barcelona, Puebla y República Dominicana, en centros de capacitación de Seat y Volkswagen. “Se hicieron pruebas muy severas que hubo que superar, porque es una capacitación a fondo. Y la primera prueba es determinar si el responsable del taller está capacitado para gestionar post venta y repuestos”, indica Clavijo.



Los tiempos del taller repleto de llaves y destornilladores quedaron atrás. La tecnología de los vehículos determina que buena parte del trabajo se realice con una computadora al lado del coche, verificando el funcionamiento de los diversos sistemas. Eso también implica nuevas destrezas por parte del personal.

Repuestos

“La variedad de repuestos que tenemos es muy amplia. Y si no hay, se trae de España en la forma más rápida posible, por vía aérea. No demora más de diez días. Incluso existe una línea directa (Fast Part) con Barcelona, que permite importarlos en un plazo todavía menor”, señala en tanto Fabián Melgar, gerente de Repuestos.



“Homero De León trae el modelo y sus repuestos al mismo tiempo. Es necesario, porque ha ocurrido que a los dos días de la compra se le rompe un vidrio o un farol. Y tenemos que entregar el repuesto de inmediato”, agrega.



El taller cuenta además con un servicio on line con la casa central de Seat de Martorell, Barcelona, que funciona las 24 horas, los 365 días del año, para solucionar cualquier problema inesperado. “Es un respaldo que tenemos y que por consiguiente tiene el cliente”, precisa Clavijo.

“Seat es una marca cien por ciento europea, con alta tecnología. La persona que conoce de autos sabe todo lo que representa Seat. A la vez, Homero De León tiene 79 años en plaza y eso representa un respaldo muy grande para el cliente”, anota Melgar.



La garantía de los diferentes modelos es por cinco años o 100.000 kilómetros, lo que ocurra primero, y es casi total. El mantenimiento, con un costo accesible, se realiza cada 10.000 kilómetros. También hay garantía de chapa de por vida y de pintura por tres años.



El equipo de Seat comenzó a prepararse dos años antes de la llegada del primer auto.



La marca además instauró lo que denomina Sistema de Atenciones, destinado al cliente especial. Por ejemplo, si una compañía adquiere varias unidades para los desplazamientos de sus ejecutivos, recibe obsequios o se le exonera del pago del mantenimiento a determinado kilometraje.

Seat posee una boutique de accesorios muy amplia, que incluye prendas de vestir, cinturones, billeteras, pendrives, juguetes, incluso una cafetera para instalar en el auto. Muchas se comercializan y otras se incluyen en el Sistema de Atenciones.



“El cliente no deja su auto, se va y luego se lo entregan sin más, sino que está permanentemente informado sobre todo lo que se le va a hacer a su coche. Es una atención personalizada. Es más, cuando el cliente compra su Seat, sus datos pasan a Barcelona y su conformidad se registra allá”, relata Clavijo.

Tecnología en el servicio La nueva tecnología de los automóviles, que los modelos de Seat expresan cabalmente, cambió los parámetros tradicionales en los talleres: ahora el servicio se realiza con una computadora al lado del vehículo para la verificación de todos sus sistemas. Esa forma de trabajo obligó a una larga y cuidadosa preparación del equipo de Homero De León bajo los estándares de Seat en Barcelona. La marca europea exige altos estándares de calidad y al mismo tiempo constituye un fuerte respaldo al servicio en Uruguay, que termina beneficiando al cliente.