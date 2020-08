Restaurante García: ¿cómo es el exitoso protocolo sanitario que implementaron?

Adentro las sillas estaban vacías, las luces apagadas y las puertas de las dos casas del restaurante García -una ubicada en Carrasco y otra en Punta Carretas- permanecían cerradas. En 53 años fue la primera vez que se tomó la decisión de suspender un servicio que se brindaba sin pausa durante los 365 días del año, una decisión motivada por la pandemia mundial de coronavirus. Sin embargo, ese tiempo sirvió para reconvertirse y adaptarse a una nueva forma de pensar la gastronomía y ahora las dos sedes del local gastronómico se encuentran abiertas desde el 28 de mayo.

"Marcó un antes y un después en toda la historia de la casa", cuenta Nicolás Caballero, encargado de la sede de Punta Carretas. Mientras habla junta sus manos como si sostuviera una pesada esfera, mantiene el gesto como una forma de explicar la importancia que tuvo tomar la decisión de cerrar y repite: "Fue muy difícil, algo muy fuerte".

Pero aunque las parrillas no estaban prendidas y el fuego se mantenía apagado, las reuniones, los contactos con expertos y el trabajo diario de mantenerse informados no cesó. Las consultas a técnicos prevencionistas, médicos, autoridades expertas e incluso el seguimiento de restaurantes a nivel internacional pasaron a ser parte del día a día con un marcado objetivo: volver a la actividad.

"Queríamos tomar la reapertura como algo importante pero seguro", explica Caballero y agrega que tras permanecer casi tres meses cerrados, finalmente el 28 de mayo se anunció el retorno.



La aparición del coronavirus en el mundo generó cambios en todos los sectores y las actividades, pero el encargado de la sede de Punta Carretas es enfático al afirmar que en el área gastronómica fueron muy marcados, porque modificó la forma de pensar el servicio y la atención.

Delivery de la casa

En la sede de Carrasco ya funcionaba el servicio de envío a domicilio, pero en la de Punta Carretas todavía era un debe. Con la reapertura se incorporó el servicio que ahora funciona para todos los clientes de la zona.



"El delivery es nuestro propio, no es tercerizado, es personal de acá y por ahora es un factor importante que queremos mantener. Hemos tenido varias ofertas, pero entendemos que el delivery tiene que ser de la casa", cuenta el encargado del local de Punta Carretas.



Caballero explica que de esa forma se puede mantener el contacto con los clientes, muchos de los cuales ya son parte de la familia García. "Hay algunos que ya conozco. Por ejemplo me llama José y me dice: ¿me mandás el asadito de siempre? Y yo ya sé cómo es, no me tiene que decir nada".