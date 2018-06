Reventa de entradas para el Mundial sumará US$ 8 mil millones y la FIFA prepara medidas

La reventa de entradas se ha transformado en un negocio más que rentable, uno que claramente no escapa a la máxima cita futbolística del orbe. Así, se estima que durante el próximo Mundial de Rusia, el "mercado secundario" de entradas moverá US$ 8 mil millones, lo que es más de un cuarto del total de US$ 30 mil millones que moverá el mercado oficial.



Con leyes sobre reventa de entradas diferentes en cada país, son varias las compañías que están tratando de ocupar ciertos vacíos legales para sacar adelante sus operaciones. Es el caso, por ejemplo, del gigante de las reventas Viagogo, compañía que está siendo criticada por el alza de los precios.



Bajo ese escenario, el martes pasado, la FIFA presentó una demanda penal contra la compañía aduciendo una "conducta comercial opaca y engañosa".