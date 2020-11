Rexona alienta el movimiento con apoyo a fútbol femenino

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En su permanente apuesta a un estilo de vida saludable y de superación personal, Rexona promueve el ejercicio físico y la práctica del deporte impulsando así el movimiento que contribuye con el bienestar de las personas.



En sus distintas acciones, la marca de la compañía Unilever busca inspirar confianza a las personas para que se mueven más, superando sus propios límites. “Al movernos mejoramos nuestra calidad de vida y nos abrimos a nuevas experiencias”, comentó en diálogo con El País Florencia Villar, Brand Manager de la Categoría Desodorantes y Jabones de Unilever.



El fútbol se presenta como un desafío para el apoyo de Rexona porque no sólo alienta la actividad de todos los jugadores. También moviliza a los hinchas por su pasión. En esta línea, Rexona ha cerrado recientemente un acuerdo con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para respaldar la realización del torneo oficial del fútbol femenino.



“Hay más de 5000 mujeres que practican fútbol femenino en los torneos oficiales de las distintas categorías de la AUF, de modo que es una forma de llegar con nuestro mensaje a través de una acción que impulsa el movimiento, en general, y promueve el fútbol femenino en particular, donde buscamos incentivar una mayor difusión de la práctica de este deporte entre las mujeres, ya que ofrece un gran potencial de crecimiento”, señaló la Brand Manager de la Categoría Desodorantes y Jabones de Unilever.



Es así que Rexona y la AUF llegaron a un acuerdo para las temporadas 2020 y 2021. De esta forma, la marca será Sponsor Oficial del Fútbol Femenino, dando nombre al Torneo Rexona de Fútbol Femenino de Primera División en ese período. “Junto con Argentina, Uruguay se encuentra entre los países de vanguardia de la región, donde Rexoma está apoyando al fútbol femenino para dar aún una mayor visibilidad e importancia a la práctica de este deporte que cada día suma a nuevas jugadoras”, destacó Villar.



CONFIANZA



El acuerdo de sponsoreo fue celebrado entre el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, y Teresa Cometto, Country Manager de Unilever en Uruguay.

​

Tras la celebración del convenio, Cometto destacó que este compromiso asumido con el fútbol femenino “supone dar un paso en promover la confianza para que más personas se sumen al movimiento”.

Para Unilever, es clave inspirar educando en la igualdad de posibilidades y la integración social, para que “no exista un deporte dirigido a ciertos grupos y no a otros”, explicó Cometto.



Más allá de los aspectos que hacen al profesionalismo, el fútbol femenino “tiene un papel importante en la sociedad, aunque es aún un deporte que ha restringido la posibilidad de jugar a todas las personas, así como de contar con un referente a quien admirar como fuente de inspiración”, dijo Cometto.



En la primera fase del Campeonato Rexona de Fútbol Femenino de Primera División participarán 10 equipos, disputando a una sola rueda los accesos a las siguientes fases. Ellos son: Atenas, Danubio, Defensor Sporting, Fénix, Nacional, Liverpool, Peñarol, Progreso, River Plate y San Jacinto Rentistas.