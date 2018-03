Rihanna pide a usuarios borrar Snapchat y las acciones de la app caen a pique  

La estrella del pop Rihanna llamó a sus seguidores el jueves a borrar Snapchat después de que la red social digital subió a Internet una publicidad que se burlaba de la golpiza que recibió la cantante en 2009 a manos de su entonces novio Chris Brown.



Las acciones de Snap Inc, la empresa matriz de la aplicación, caían un 5% el jueves.



“¡SNAPCHAT, sé que no eres mi aplicación favorita! ¡Pero simplemente estoy tratando de descubrir cuál fue el punto con este lío!”, escribió Rihanna en Instagram.



“¡¡¡Gastaron dinero para animar algo que avergonzaría intencionalmente a víctimas de vd e hicieron un chiste con eso!!!”, agregó, en referencia a la violencia doméstica.



La cantante de “Wild Thoughts”, de 30 años, publicó esas declaraciones después de que Snapchat se disculpó en la semana y retiró el aviso de su plataforma de un juego online llamado “¿Lo harías?”, que mostraba fotos de Rihanna y Brown con los subtítulos “Dale una cachetada a Rihanna” y “Dale un puñetazo a Chris Brown”.



Brown se declaró culpable de atacar a Rihanna en 2009 en un incidente que tuvo una gran repercusión mediática en todo el mundo, cuando se divulgó una foto del rostro lastimado de la artista.



Snapchat dijo en un comunicado esta semana que el material “fue revisado y aprobado por error, dado que viola nuestras orientaciones para publicidad” y que fue retirado el fin de semana.



La compañía no respondió inmediatamente a una solicitud para comentar sobre la publicación de Rihanna. Decenas de personas escribieron en Twitter el jueves que seguirían el llamado de Rihanna de borrar Snapchat.