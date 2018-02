Roche compra Flatiron Health para expandir cartera de terapias contra el cáncer

La farmacéutica suiza Roche anunció que comprará el resto de la compañía estadounidense de datos sobre cáncer Flatiron Health por US$ 1.900 millones para acelerar el desarrollo de terapias contra la enfermedad y apoyar los esfuerzos por elevar su valor en base a su eficiencia.



Flariton, que recibe respaldo de Alphabet Inc, organiza datos de casos individuales de cáncer para ayudar a los médicos a seleccionar las terapias más prometedoras para sus pacientes.



También almacena datos sobre facturación, notas de médicos e información relacionada.



Roche Holding AG actualmente cuenta con el 12,6% de Flatiron.



En el 2016, Roche impulsó una inversión de US$ 175 millones en Flatiron, en parte para que le ayudara a organizar datos aún no capitalizados sobre pacientes de cáncer y los resultados de sus productos.



Roche ha dicho que los algoritmos de Flatiron mejorarán no sólo sus investigaciones y ensayos, sino que también reforzarán su posición en conversaciones sobre los precios con sus clientes, a medida que las combinaciones de sus terapias más costosas llegan al mercado.



ADQUISICIONES Contra el cáncer La farmacéutica ha realizado varias adquisiciones osadas en los últimos meses, incluyendo la compra en diciembre de la especialista estadounidense en fármacos contra el cáncer Ignyta Inc por US$ 1.700 millones, en un acuerdo destinado a ampliar su portafolio de medicamentos oncológicos