El Rolls-Royce nuevo más caro de la historia

Si el Bugatti Chiron de US$ 3 millones ostentaba el título de ser el automóvil más caro a la venta en el mundo, el precio de este modelo queda corto al enfrentarse a Sweptail fabricado por Rolls-Royce.



Este vehículo, presentado el año pasado en Italia por la marca británica, y construido siguiendo el mismo chasís de los famosos Phantom y con un diseño inspirado en un yate, saldrá a la venta con un precio de US$ 13 millones por cada unidad cero kilómetro.



Tan alto es el precio y la exclusividad buscada por la compañía británica con este modelo que solo se fabricará una unidad, la que pasará a manos de uno de sus clientes, quien pidió expresamente en 2013 que fabricaran un automóvil único inspirado en las décadas de los 20 y 30.



Aunque aún no se tiene mayor información respecto a los detalles técnicos del motor que acompañará a este vehículo, se especula que se tratará de un V-12 de 6,5 litros.