Rusia 2018: Primas de seguro aumentan por "barrabravas"

El riesgo de ataques terroristas y de daños por parte de barrabravas han aumentado las primas a las empresas que compran seguros para el Copa Mundial de Rusia en comparación con el evento previo en Brasil, según corredores y aseguradoras.



El valor asegurado del evento es de más de US$10.000 millones, estiman expertos. Las primas por ataques terroristas son alrededor de un 10% más altas que en el Mundial 2014 o las Copas anteriores.



Propietarios de estadios, agencias de venta de entradas, empresas de catering y los jugadores están entre los que contratan seguros contra riesgos que también incluyen cancelación, secuestro, ataques cibernéticos y lesiones personales.



Las aseguradoras se vieron alentadas tras unos Juegos Olímpicos de Invierno sin problemas en 2014 en Sochi, aunque Rusia está envuelto en conflictos que han aumentado el riesgo de un ataque.



“Las mayores preocupaciones son el riesgo de terrorismo, de guerra, que el evento no se realice o que un partido se mueva de un estadio a otro, esto es más probable”, dijo James Davies, jefe de la corredora de seguros de eventos deportivos, contingencia y gestión de riesgos Integro.



Rusia ha respaldado la guerra del presidente sirio Bashar al-Assad, lo que ha enojado a grupos rebeldes como Estado Islámico, y también ha librado enfrentamientos internos con separatistas, principalmente de la República musulmana de Chechenia.



Otras dos aseguradoras dijeron a Reuters que las primas habían subido. Ben Lockwood es experto en terrorismo de la aseguradora de Lloyd’s AEGIS en Londres, que ha proporcionado cobertura para estadios del torneo. “El riesgo de terrorismo percibido en Rusia es considerablemente más alto que Brasil”.



“Estimaría estos riesgos en la Copa del Mundo de Rusia (primas) un 10% más altos que en Brasil”, agregó.



Michael Furtschegger, jefe de entretenimiento internacional de Allianz, también dijo que las primas para las pólizas que cubren vandalismo y ataques terroristas eran “probablemente más altas” que para otras Copas Mundiales.



RELACIONADAS ¿Cómo le iría a Uruguay en un Mundial de Desarrollo? By EL PAIS ¿Cómo le iría a Uruguay en un Mundial de Desarrollo? ¿Cómo le iría a Uruguay en un Mundial de Desarrollo? Los negocios tienen su «penca» mundialista By EL PAIS Los negocios tienen su «penca» mundialista Los negocios tienen su «penca» mundialista Los anfitriones del Mundial gastan menos en alcohol de lo que se cree By Elisa Tuyare Los anfitriones del Mundial gastan menos en alcohol de lo que se cree Los anfitriones del Mundial gastan menos en alcohol de lo que se cree

El éxito de los Juegos Olímpicos de Sochi y la fuerte competencia entre las aseguradoras ha limitado el aumento de las primas, dijeron fuentes del sector.



Pólizas de tiradores activos

La aseguradora Beazley estima que el evento está asegurado por más de US$10.000 millones sumando a todas las empresas e incluyendo estadios, empresas de hospitalidad, cadenas de televisión y clubes.



Los 12 estadios, desde Ekaterimburgo en el este hasta San Petersburgo en el norte, Kaliningrado en el oeste y Sochi en el sur, están asegurados por daños físicos por unos US$ 1.000 millones. Otros US$ 250 millones son para responsabilidad por terrorismo y US$ 100 millones para tiradores activos.



La demanda de pólizas de tirador activo, que incluyen ataques usando vehículos o cuchillos, ha aumentado en comparación con Brasil, dijo Chris Parker, jefe de violencia política, terrorismo y secuestro en Beazley.



El gobierno del presidente Vladimir Putin está preparado para desplegar miles de agentes de seguridad para proteger los estadios en un “Anillo de acero”, por lo que Lockwood dijo que cualquier ataque podría centrarse en objetivos más fáciles de alcanzar.



Por esa razón, Lockwood dijo que AEGIS no está suscribiendo cobertura para aeropuertos, estaciones de ferrocarril o la red de metro.



Las agencias de venta de entradas pueden tener seguros contra un ataque cibernético y los clubes probablemente hayan comprado cobertura en casos de lesión de sus futbolistas.



La FIFA ha pagado US$ 134 millones en seguros para cubrir lesiones de los futbolistas. Lloyd’s de Londres estima que las piernas de los delanteros es lo más valioso de todos los jugadores, con un promedio asegurable de unos 25 millones de dólares.