¿Sería posible mejorar la ‘app’ de banca móvil de BBVA?

Este es el desafío que el banco junto a la Escuela de Negocios ESIC plantea a estudiantes universitarios, de postgrado y jóvenes profesionales en el Hackathon ‘Beyond Barriers’. A través de tres retos, los participantes deberán aportar las mejores soluciones para la aplicación que ha sido reconocida internacionalmente.



De manera virtual, los jóvenes procedentes de España, Argentina, Colombia, México, Perú y Uruguay, podrán participar con su equipo o crear uno a través de la plataforma del Hackathon. La organización ha diseñado tres focos de actuación, y podrán elegir el que más se ajuste a sus inquietudes: jóvenes, personas mayores o zonas rurales. El hackathon busca ideas innovadoras y funcionalidades digitales, a la vez que se realiza un aprendizaje colaborativo. Sin embargo, no es necesario que los participantes sean programadores o desarrolladores, sino aportar soluciones a los retos presentados.



El 16 de abril el jurado, formado entre otros por Ana Pitarch, responsable de clientes particulares de BBVA en España; Raúl Navarrete, responsable de Canal Móvil de BBVA en España; Javier Bello, responsable de Formación de BBVA en España; y Alberto Charro ‘country manager’ de BBVA en Uruguay, seleccionará las tres propuestas más disruptivas. Los ganadores podrán optar a formaciones de ESIC valoradas entre 1.000 y 5.000 euros. El primer premio es un curso especializado de 60 horas que incluye una actividad experiencial. El ganador podrá elegir uno de los siete cursos sobre publicidad digital, gestión de proyectos y productos, y gestión de cuentas dentro de una empresa.



El segundo premio es un ‘Fast Training’ que se desarrollará durante cinco meses, donde los ganadores podrán aprender a tomar decisiones a través de la analítica de datos, dirigir un equipo de alto rendimiento o gestionar la reputación de una empresa en las redes sociales, entre otros. El tercer premio es un curso en el Instituto de Design Thinking.



Tres retos, tres ideas para mejorar la ‘app’ de BBVA. Los equipos participantes deberán elegir entre uno de los retos propuestos para tres públicos diferentes con un objetivo en común: mejorar la aplicación de BBVA.



-Reto 1: ¿Eres joven y sabes lo que quieres? Con este reto se plantea a los participantes en el Hackathon el diseño de funcionalidades inusuales (bancarias o no) de la aplicación para un ‘target’ joven.

-Reto 2: ¿Y los mayores qué? ¿Es hora de que les facilitemos las cosas, no? El objetivo es crear mejoras para que la aplicación de BBVA facilite aún más la gestión de las finanzas a los mayores.



-Reto 3: No todo son las ‘cities’, ¡hay vida más allá de las grandes ciudades! Para las personas que viven en zonas rurales también es importante disponer de soluciones digitales que hagan su vida más sencilla. Este reto pretende desafiar a los participantes para que encuentren soluciones aplicables a la ‘app’ del banco que mejoren su día a día.



ASESORAMIENTO



Más de 50 ‘coaches’ acompañarán a los equipos durante las diferentes fases del Hackathon ‘Beyond Barriers’ que se celebrará el 15 y 16 de abril. Los participantes contarán con su apoyo a través de reuniones previas al evento para la validación de las ideas, así como en encuentros para resolver las posibles dudas que surjan durante el desarrollo del Hackathon.



Además, los jóvenes podrán asistir a varias ‘masterclass’, enfocadas en cada reto, para entender y definir la idea elegida, y varios ponentes internacionales colaborarán con los participantes transmitiendo sus experiencias y conocimientos para contribuir a que su diseño se convierta en el ganador.



El plazo de inscripción para participar en el Hackathon organizado por BBVA y ESIC estará abierto hasta el próximo 14 de abril. Si estás interesado en aportar ideas para mejorar la aplicación móvil del banco, ¡aún quedan plazas! Solo tienes que inscribirte haciendo click aquí.