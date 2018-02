En Silicon Valley un sueldo mensual de 1 millón de pesos uruguayos es de "clase media"

Pese a que los miles de trabajadores de firmas tecnológicas como Google, Apple y Microsoft que viven en esta zona reciben sueldos millonarios cada mes, el elevado precio de los arriendos o venta de las viviendas en el área ha cambiado la opinión de sus propios habitantes, los que han relativizado sus ingresos pensando que sus sueldos corresponden a los de una persona de clase media.



Según una encuesta realizada por el diario Palo Alto Weekly a más de 250 vecinos del área de la Bahía, un tercio de los encuestados señaló que, a base de sus ingresos mensuales de entre US$ 10.096 (unos 287.878 pesos uruguayos) y US$ 33.656 (unos $ 959.332), ellos se consideran a sí mismos personas de clase media, a pesar de que el ingreso medio en EE.UU. es bastante menor, pues solo alcanza los US$ 5.049 (unos $ 143.899) mensuales.

