Sindicato de filial de Latam pone fin a huelga que afectó a más de 400.000 pasajeros

Después de un reciente distanciamiento en las negociaciones para un nuevo contrato colectivo, el sindicato aseguró que la empresa adoptó una posición más dura y que no veían posible alcanzar un acuerdo, por lo que se acogieron a una normativa que permite tomar una oferta previa de la compañía.



"Estamos manteniendo nuestras condiciones laborales. No estamos precarizando, no hay extensión de beneficios (a no sindicalizados), no hay turnos flexibles como la empresa quería", dijo Silka Seitz, presidenta del sindicato, en conferencia de prensa.



"Para nosotros y nuestros socios ha sido defender lo que hemos logrado con sacrificios durante todos estos años", agregó.



Por su parte, Latam dijo que no puede dar por terminada la huelga hasta que la gubernamental Dirección del Trabajo se pronuncie.



"Lamentablemente, la forma en la que el sindicato habría dado término a la huelga no se ajusta a la legislación vigente", explicó la compañía.



El presidente de Latam, Ignacio Cueto, dijo a periodistas que esperarán a ver qué dice la agencia gubernamental pero igualmente aseguró que "estamos muy contentos porque esto esté llegando a su fin".



El miembro del grupo controlador estimó que la huelga —que ha provocado la cancelación de unos 2.000 vuelos, entre otros con Uruguay como orígen o destino— le ha costado a la compañía entre US$ 1 y 1,5 millones diarios y ha afectado a más de 400.000 pasajeros.



"Al haber tenido una huelga como esta sin duda hay un fracaso de las negociaciones, hay un mea culpa importante, hemos afectado a mucha gente (...) la realidad competitiva de este país no permite que nosotros mantengamos una brecha de costo tan alta con nuestra competencia", explicó Cueto.



LAN Express, la principal aerolínea en Chile, había informado en la víspera la cancelación o reprogramación de vuelos en el país y en algunos destinos de Sudamérica hasta el 2 de mayo.



Latam dijo que ha elevado su operación hasta el 80% de su capacidad normal, manteniendo el plan de contingencia.



