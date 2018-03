Cuáles son los costos detrás de la noche más importante de Hollywood

A solo tres días de la noche más importante de la industria del cine, las cartas ya están echadas para conocer quiénes serán los ganadores de la 90° edición de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.



Con grandes nombres nominados, como el mexicano Guillermo del Toro, Daniel Day-Lewis o Meryl Streep, los Oscar de este año reunirán en el Dolby Theatre de Los Ángeles a más de 3.300 invitados, quienes podrán ser los nuevos dueños de una de las 24 estatuillas de oro avaluadas en US$ 900 cada una, en el caso de que reciban la mayoría de votos en cada categoría.



Pero no solo los afortunados invitados a esta celebración podrán disfrutar del espectáculo, que este año costará unos US$ 44 millones, ya que también los más de 40 millones de espectadores que siguen la ceremonia desde sus casas podrán disfrutar de la premiación y la alfombra roja, la que no solo se ha vuelto uno de los mayores atractivos de la noche, sino también este año además significó una inversión de más de US$ 24 mil por la alfombra de 270 metros de largo.



cifras La ceremonia en números