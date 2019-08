Cuáles son las diferencias entre el modelo de negocio de Netflix y el de Disney

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El mercado mundial de las plataformas streaming se sigue alborotando cada vez más. El "Nextlix de Disney", Disney +, anunció una promoción difícil de dejar pasar, poniendo en aprietos así a su mayor competencia en Estados Unidos, Netflix.



El gigante del entretenimiento infantil lanzará al mercado su plataforma streaming este 12 de noviembre y aún sin haber empezado, ya anunció su mejor promoción, un paquete que incluirá todo el contenido de tres plataformas streaming (Disney +, Hulu y ESPN+) al precio de una, con un pago mensual de US$12,99 a sus suscriptores en EE.UU.



Aunque la guerra en el mercado streaming no ha empezado oficialmente, Disney apuesta por todo y muestra su mejores cartas. Según websites como ABC y Xataka, el precio propuesto es el mismo que ofrece Netflix por su paquete estándar en Estados Unidos (USS 12,99) a dos pantallas simultáneas.



Según declaraciones de Bob Iger, director ejecutivo de Disney, aún no sabe si Disney+ ofrecerá paquetes similares en otras partes del mundo y tampoco si su flamante promoción incluirá dos pantallas simultáneas o más (para hacerla comparable con el paquete de Netflix).



​Tras el anuncio de Disney, este deja ver la marcada agresividad y el tipo de estrategia que piensa llevar a cabo por ganar más suscriptores en el mercado del entretenimiento. Según Bloomberg, esta estrategia suscitará un gran desafío para Netflix que cuenta con un precio US$ 3 mayor en su paquete premium que el de Disney.



"Ha habido una ola de importante de consolidación en la industria global de medios, como las recientes adquisiciones de Fox por Disney y Sky por Comcast, pero sin lugar a dudas, fue Netflix quien hizo una disrupción en el mercado cuando lanzó su plataforma de streaming en el 2008, ellos tienen una trayectoría muy marcada por la innovación", señala Gary Urteaga, emprendedor tecnológico y de startups.



Como se recuerda Netflix tiene una historia larga detrás antes de llegar al contenido por streming. La firma norteamericana empezó alquilando videos por internet y por courier tradicional. Si bien su último gran hito innovador fue invertir en contenidos audiovisuales como series o películas para mostrarlos a través de su plataforma, para Urteaga este no sería un modelo sostenible.



"Su modelo del negocio actual es producir contenido original con el objetivo de generar interés y nuevos suscriptores, pero esta rentabilidad es diferente al modelo tradicional de una película de Hollywood, que tiene todo un ciclo de explotación y vida de producto de largo plazo con multiples fuentes de ingresos", sostiene el emprendedor peruano.



Para Urteaga, el modelo de Netflix es similar a Uber o Airbnb que buscan quemar el capital de los inversionistas con el sólo objetivo de mantener un crecimiento acelerado, y en lugar de generar valor, lo están regalando a los suscriptores.​

Foto: Reuters

En conferencia de prensa, el CEO de Disney comentó que Disney+ es "el producto más importante que la compañía ha lanzado en su mandato" y que una vez que realice el lanzamiento, existe una gran probabilidad de que la plataforma esté disponible en Amazon, Apple y otros distribuidores del mercado, añade el portal.



Asimismo, el ejecutivo también manifestó que aún no tienen ningún acuerdo oficial con estas empresas.



Para una plataforma como Dinsey+, añade Urteaga, el modelo de negocio es diferente puesto que generan su propio contenido y este tiene un ciclo de explotación mucho más largo.



"El modelo de los estudios tradicionales como Disney y Universal es potente y sustentable porque explotan su contenido en un ciclo de vida del producto mucho más largo, que incluye la ventana de explotación en cine, alquiler y venta de películas, VoD, Pay-Per View, Cable, TV, y sobretodo, el licenciamiento de sus contenidos y personajes", afirma Urteaga.



Asimismo, el contenido de Disney y otros estudios tras su lanzamiento saldrán de la plataforma de Netflix, lo cual restará sin lugar a dudas, más clientes a Netflix, ellos solo tienen una fuente de ingresos, mientras la industria del cine tiene un modelo de negocio más diversificado y robusto, añade.



En la quincena del mes de julio las acciones de Netflix cayeron hasta 12% tras la divulgación de la pérdida de más de 130.000 suscriptores en Estados Unidos.



Tras ello, el gigante del streaming anunció un nuevo servicio "low-cost" que lanzará inicialmente solo en la India, y probablemente tenga un precio menor a los US$ 5.



Aunque la plataforma más famosa del streaming podría verse golpeada por las promociones de grandes firma competidoras, el CPO de Netflix, Gregory Peters, señaló que buscan hacerse más accesibles.



"Creemos que necesitamos ofrecer un menor precio para mejorar la accesibilidad, pero también para complementar la estructura que tenemos actualmente", dijo.



En base a El Comercio / GDA