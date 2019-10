¿Cuáles son las marcas más valiosas del mundo?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Apple, Google y Amazon volvieron a figurar en las tres primeras posiciones del ranking de las 100 marcas más valiosas del mundo. Se trata de un estudio elaborado por la consultora de marketing Interbrand, que en su 20° edición volvió a estar encabezado por firmas tecnológicas.

Por séptimo año consecutivo, Apple y Google ocupan las primeras posiciones. El valor de Apple se incrementó un 9%, hasta los US$234.241 millones, mientras que el de Google creció un 8%, hasta los US$167.713 millones. Amazon repite en la tercera posición por segundo año consecutivo tras un aumento del 24% de su valor de marca, que alcanza los US$125.263 millones.



Tras Apple, Google y Amazon, siguen Microsoft (#4, US$108.847 millones), Coca-Cola (#5, US$63.365 millones), Samsung (#6, US$61.098 millones), Toyota (#7, US$56.246 millones), Mercedes-Benz (#8, US$50.832 millones), McDonald's (#9, US$45.362 millones) y Disney (#10, US$44.352 millones), que regresa al Top 10 ocho años después.



Este año hay dos nuevas entradas en la lista: Uber aparece por primera vez en el puesto 87, con un valor de US$ 5714 millones, y LinkedIn, que tiene un valor de marca de US$ 4836 millones, se coloca en el puesto 98 de la lista. Además, hay una reincorporación: tras seis años de ausencia y con su vuelta a la cotización bursátil, Dell reaparece en Best Global Brands con un valor de US$ 9086 millones, cifra que le vale el puesto 63 de la lista.

Por otro lado, Facebook sufre una caída de cinco puestos, desde el 9º que ocupaba en 2018 hasta el 14º. Su valor se contrajo un 12% hasta los US$ 39.857 millones. La red social se incorporó a Best Global Brands en 2012, en el puesto 69. Desde entonces, mantuvo un crecimiento constante durante cinco años, alcanzando su máximo valor en 2017: US$ 48.188 millones. En 2018, dicha cifra ya se redujo un 6%.

"Veinte años después de nuestro primer informe, los consumidores están más informados y conectados; además, son más exigentes que nunca gracias a la suma de varios factores: saturación de la oferta, erosión de la lealtad y priorización de la inmediatez, la abundancia y la intimidad, todo al mismo tiempo", explicó el CEO global de Interbrand, Charles Trevail.



La principal conclusión del ranking 2019 es que las expectativas de los clientes obligan a las empresas a ser dinámicas. Las marcas de mayor crecimiento son las que realizan "grandes apuestas que transforman la manera en que interactúan con sus clientes", según Interbrand.

De las 100 marcas del informe, 26 crecieron a doble dígito. Mastercard es la marca que lidera este grupo: escala ocho puestos hasta el 62º gracias a un incremento del 25% de su valor, hasta los US$ 9430 millones. Le siguen en tasa de crecimiento Gucci, que aumenta su valor un 23%, hasta los US$ 15.949 millones y Adobe, con un incremento del 20%, hasta los US$ 12.937 millones.



Más de la mitad de las 100 Best Global Brands pertenecen a cinco sectores: Automotriz (15), Tecnología (9), Servicios Financieros (12), Lujo (9) y Fast Moving Consumer Goods, o consumo masivo (9). El sector del Lujo vuelve a liderar el crecimiento en términos porcentuales (11%).



Este año, la suma total del valor de las 100 marcas del informe alcanza los US$ 2.130.929 millones, un 5,7% más que en 2018.