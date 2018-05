Sony acuerda adquirir EMI Music Publishing por US$ 1.900 millones

El grupo japonés Sony anunció un acuerdo para adquirir EMI Music Publishing, una discográfica que cuenta con un catálogo de más de dos millones de títulos (Queen, Kanye West, Pink, Pharell Williams...), por US$ 1.900 millones.



Sony, que posee una parte minoritaria de EMI a través de una de sus filiales, firmó un acuerdo con el fondo de inversiones Mubadala, con sede en Abu Dabi, para comprarle su parte del 60%.



"Tras la transacción, por valor de US$ 1.900 millones ", el grupo "poseerá indirectamente alrededor del 90%" de EMI Music Publishing, precisó en un comunicado.



"Estoy feliz de que EMI Music Publishing se una a nuestra familia y de mantener así nuestra posición de número uno en la industria musical", declaró el nuevo consejero delegado de Sony, Kenichiro Yoshida, citado en un comunicado.



El mercado registró "un renacimiento estos últimos años, esencialmente a causa del alza de los servicios de streaming (música en continuo a través de internet)", subrayó.



EMI Music Publishing es la segunda discográfica del mundo con un volumen de negocio de US$ 663 millones.



La transacción, cuya fecha de conclusión todavía no se determinó, deberá contar con el visto bueno de las autoridades de la competencia.



El consejero delegado de Sony tiene previsto anunciar este martes el nuevo plan estratégico del grupo, en el que los contenidos de entretenimiento cobrarán importancia.



La operación representa "un hito importante para nuestro crecimiento a largo plazo", afirmó Yoshida. La adquisición contribuiría a ampliar el rico catálogo musical de la empresa común Sony/ATV, que incluye 2.3 millones de títulos, incluyendo los Beatles.