Spotify adquiere plataforma de producción musical SoundBetter

Spotify anunció que ha adquirido SoundBetter, una plataforma colaborativa de producción musical que pone en contacto a profesionales del sector y que cuenta con más de 180.000 usuarios en su red.



La popular compañía de "streaming", que tiene 232 millones de usuarios, no reveló ningún detalle de esta operación que, según medios especializados, probablemente no le ha supuesto un gran esfuerzo financiero, ya que Spotify está valorada en más de US$23,000 millones.



"Estamos construyendo nuestras herramientas para creadores y queremos darles los recursos que necesiten para llegar al éxito. SoundBetter tiene la misma visión", indicó en un comunicado la responsable de Producto de Spotify, Beckwith Kloss.



SoundBetter se integrará en el servicio Spotify for Artists, que da herramientas de promoción y gestión actualmente a unos 400.000 artistas y a sus equipos.



"Nos emociona que los creadores puedan generar ingresos a través de SoundBetter, además de beneficiarse de su buena red de profesionales, desde instrumentalistas hasta compositores y productores, a medida que perfeccionan sus temas", agregó Kloss.



Por su parte, el cofundador y consejero delegado de SoundBetter, Shachar Gilad, explicó que esta plataforma "ofrece el mercado global más completo del mundo para contratar a profesionales de producción de audio y música", con una red que está presente en 176 países y 14,000 ciudades.



Gilad apostilló que su firma aprovechará "la escala global de Spotify, los recursos y la visión para expandir nuestra red y conseguir más oportunidades económicas para artistas de todos los niveles".



SoundBetter, fundada en 2012 y radicada en Nueva York, asegura que ha generado más de 19 millones de dólares para los músicos y productores que utilizan su plataforma, quedándose con una comisión por cada acuerdo logrado, según desgranó hoy el portal TechCrunch.