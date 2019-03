Spotify presenta denuncia contra Apple en la Unión Europea por defensa de competencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Spotify dijo que el control de Apple en su tienda de aplicaciones privaba de elecciones a los consumidores y a los proveedores competidores de servicios de transmisión de audio en beneficio de Apple Music, que comenzó en 2015.



La esencia de la queja de Spotify, presentada ante la Comisión Europea el lunes, se encuentra en la tarifa del 30% sobre las compras que Apple le cobra a los proveedores de servicios basados en contenidos por utilizar el sistema de compra en la aplicación de Apple (IAP).



Horacio Gutiérrez, abogado general de Spotify, dijo que la compañía se vio presionada para utilizar el sistema de facturación en 2014, pero luego tuvo que aumentar la tarifa mensual de su servicio premium de 9,99 a 12,99 euros, justo en el momento en que se lanzó Apple Music al precio inicial de Spotify de 9,99.



Spotify dejó después de usar el sistema IAP de Apple, lo que significa que los clientes de Spotify solo podían actualizar el paquete basado en tarifas de forma indirecta, por ejemplo en un ordenador portátil.



Según las reglas de la tienda de aplicaciones, argumenta Spotify, las aplicaciones basadas en contenidos no podían incluir botones o enlaces externos a páginas con información de producción, descuentos o promociones y había dificultades para solucionar errores. Tales restricciones no ocurren en los teléfonos Android, dijo.



"Las promociones son esenciales para nuestro negocio. Así es como convertimos a nuestros clientes gratuitos en premium", dijo Gutiérrez.



El sistema de reconocimiento de voz Siri no conectaba a los usuarios de iPhone a Spotify y Apple se negó a permitir que Spotify lance una aplicación en su Apple Watch, dijo Spotify.



Spotify no quiso dar una estimación económica de los perjuicios sufridos.



"Confiamos en el análisis económico que hemos presentado a la Comisión de que nos podía haber ido mejor de lo que nos ha ido hasta ahora", dijo Gutiérrez.



