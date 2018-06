Starbucks cerrará 150 cafeterías de bajo rendimiento en Estados Unidos hasta 2019

Con un promedio de 50 por año, la cadena internacional de café Starbucks anunció que cerrará 150 establecimientos en Estados Unidos hasta concluir su año fiscal 2019, debido a su bajo rendimiento, reportó Europa Press.



Con esta medida, la red de cafeterías pretende mejorar el retorno para sus accionistas, en US$ 25 mil millones.



En mayo Nestlé adquirió, por US$ 7.150 millones, los derechos perpetuos para comercializar los productos Starbucks en 189 países, lo que fue considerado un logro comercial.



Pero al parecer, el panorama no es el mismo al interior de las cafeterías, donde la venta de "Frappuccinos" cayó un 3%. A ello se suma que las ventas de bebidas dulces azucaradas aumentaron un 4%, en 2017, en comparación con el 5% de 2016 y con el 17% de 2015.